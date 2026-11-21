Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ ξεπέρασε το εμπίδιο του Ντανίλ Μεντβέντεφ στα δύο σετ και πέρασε στον τελικό των ATP Finals στο Τορίνο και στο σπουδαίο ραντεβού με τον Κάρλος Αλκαράθ.

Το καλύτερο δυνατό ζευγάρι για τον τελικό στα ATP Finals στο Τορίνο βγήκε, ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ νίκησε τον Ντανίλ Μεντβέντεφ με 7-6(0), 6-4 στον 2η ημιτελικό και το απόγευμα της Κυριακής (22/11, 19:00) θα διεκδικήσει το τρόπαιο με αντίπαλο τον Κάρλος Αλκαράθ.

Ο Ζβέρεφ στις δύο προηγούμενες συμμετοχές του σε τελικούς ATP Finals, έχει ισάριθμες κατακτήσεις: Το 2018 απέναντι στον Νόβακ Τζόκοβιτς με 6-4, 6-3 και το 2021 κόντρα στον Μεντβέντεφ με 6-4, 6-4.

Ο Αλκαράθ θα παίξει για 2η φορά σε τελικό στα ATP Finals, διεκδικώντας το πρώτο του τρόπαιο, μετά την περσινή του ήττα από τον Γιάνικ Σίνερ με 7-6(4), 7-5 στο Τορίνο.

For The Title 🏆 Who claims the 2026 #NittoATPFinals crown? 👑 @carlosalcaraz @AlexZverev https://t.co/UhbLVcvpEU November 21, 2026



Χωρίς ίχνος break point και με τον Ζβέρεφ να προηγείται και τον Μεντβέντεφ να ισοφαρίζει, κύλησε το 1ο σετ. Mε τους άσους να διαδέχονται ο ένας τον άλλον, ο Ζβέρεφ με love game έκανε το 2-1, ο Μεντβέντεφ με τρία στη σειρά love games, ισοφάρισε σε 3-3, 4-4 και 5-5, με το σετ να κρίνεται στο tie break, όπου ο Ζβέρεφ κυριάρχησε, δεν έχασε πόντο, κατακτώντας το σετ με 7-6(0).

Στο ίδιο μοτίβο κύλησε και το 2ο σετ, αυτή τη φορά ο Μεντβέντεφ έπαιρνε προβάδισμα ενός game, με τον Ζβέρεφ να ισοφαρίζει. Ο Γερμανός στο 6ο game προηγήθηκε 40-0, ο Μετβέντεφ ισοφάρσισε 40-40, αλλά μέχρι εκεί (3-3). Για να φθάσουμε στο 7o game, με τον Ζβέρεφ να έχει τις πρώτες ευκαιρίες για break στον ημιτελικό (15-40), να εκμεταλλεύται τη 2η ευκαιρία και να προσπερνά με 4-3.

SASCHA 👉 FINALS BOUND 🎟️ @AlexZverev storms into the showpiece match in Turin without dropping a set! #NittoATPFinals https://t.co/XArXK26E6a — ATP Tour (@atptour) November 21, 2026

Διατηρώντας το σερβίς του ξέφυγε με 5-3 και στο 10ο game, σέρβιρε για την πρόκριση και παρότι υπέπεσε σε δύο διπλά λάθη, έφθασε στο 40-30 κι έκλεισε το game, το σετ με 6-4 και την πρόκριση στον τελικό.