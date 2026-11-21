O Κάρλος Αλκαράθ νικώντας τον Μπεν Σέλτον με 2-1 σετ, για δεύτερη διαδοχική χρονιά θα αγωνιστεί στον τελικό στα ATP Finals στο Τορίνο.

Ο Κάρλος Αλκαράθ έχασε το πρώτο του σετ στα ATP Finals, όμως αυτό δεν σταμάτησε την πορεία του στο Τορίνο, ο 23χρονος Ισπανός νίκησε τον Μπεν Σέλτον με 3-6, 6-3, 7-6(1) και προκρίθηκε στον τελικό της Κυριακής (22/11, 19:00) εκεί όπου θα περιμένει τον νικητή του άλλου ημιτελικού ανάμεσα στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ και τον Ντανίλ Μεντβέντεφ (21/11, 21:30).

Ο Αλκαράθ θα αγωνιστεί για 2η φορά στην καριέρα του σε τελικούς στα ATP Finals, πέρυσι ηττήθηκε από τον Γιάνικ Σίνερ, τώρα φιλοδοξεί να κατακτήσει έναν από τους ελάχιστους τίτλους που λείπουν από τη συλλογή του.

Ο Αλκαράθ έφθασε στη 14η σερί του νίκη, καθώς πήγε στο Τορίνο έχοντας κατακτήσει τους τίτλους στο 500άρι της Βιέννης και στο Masters του Παρισιού και στην ιταλική πόλη θα παίξει για τον 6ο τίτλο του μέσα στο 2026 και 30ό συνολικά της καριέρας του.

Carlos Alcaraz's reaction to beating Ben Shelton and reaching back-to-back finals at the ATP Finals. Big smile. Big roar. Vamos. 🇪🇸 https://t.co/I19RFrflBM November 21, 2026

Ο Σέλτον στη μοναδική του ευκαιρία για break στο 1ο σετ, το πέτυχε, για να κάνει το 2-0 και διατηρώντας το σερβίς του ξέφηγε με 3-0. Με love game o 24χρονος έκανε το 4-1, «σβήνοντας» διπλό break point στο 7ο game, έφθασε στο 5-2 και με νέο love game, κατέκτησε το 1ο σετ με 6-3.

Με τους παίκτες να διατηρούν το σερβίς τους το 2ο σετ έφθασε στο 4-3 υπέρ του Αλκαράθ, με τον Ισπανό να φθάνει σε break για το 5-3 και να το κατακτά με 6-3.

Ο Σέλτον χάνοντας μόνο ένα πόντο στα service games, προηγήθηκε με 1-0 και 2-1 και ο Αλκαράθ με love games ισοφάρισε σε 2-2 και 3-3. Ο Σέλτον με τέσσερις άσους κατάκτησε το 9ο game, φθάνοντας στο 5-4, o Αλκαράθ με νέο love game έκανε το 5-5. Ο Αμερικανός με δύο winners μετά το 30-30, κατέκτησε το 11o game (6-5), με τον Αλκαράθ να στέλνει την πρόκριση στο tie break. Εκεί ο Aλκαράθ, μετά το αρχικό προβάδισμα του Σέλτον με 1-0, κατέκτησε τους επτά επόμενους επτά πόντους, πήρε το σετ με 7-6(1) και την πρόκριση.



