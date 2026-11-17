O Ραφαέλ Χοδάρ, μετά την ήττα από τον Άρτουρ Φις, έφτασε στα όριά του και ξέσπασε κατά του φορτωμένου προγράμματος που έχουν οι τενίστες σε όλη τη διάρκεια της σεζόν.

Ο Ραφαέλ Χοδάρ ηττήθηκε από το Άρτουρ Φις με 2-1 σετ στη 2η αγωνιστική της φάσης των ομίλων των ATP Finals, ολοκληρώνοντας την πρώτη του επαγγελματική σεζόν. Ο 20χρονος Ισπανός, έφτασε στα όρια κι ξέσπασε κατά του συστήματος και προγράμματος της ATP.

Ο Χοδάρ, κατά τη διάρκεια του δεύτερου σετ της αναμέτρησης απέναντι στον Φις, ζήτησε ιατρικό τάιμ άουτ, καθώς οι δυνάμεις του άρχισαν να εξασθενούν και έδειχνε να στερεύει από αντοχές. Γνωρίζοντας εν τέλει την δεύτερη συνεχόμενη ήττα του στους τελικούς του Τορίνο, ο Χοδάρ έμεινε ουσιαστικά εκτός συνέχειας της διοργάνωσης.

Μέσα στο 2026, ο Ισπανός τενίστας επαίξε 80 αγώνες με 45 νίκες, 19 ήττες και έναν τίτλο στο Tour. Ο Χοδάρ ξεκίνησε τη χρονιά στην 168η θέση του world ranking. Με την πορεία του όλη τη σεζόν, αναρριχήθηκε πολύ γρήγορα 159 θέσεις πατώντας στο Νο.9 του κόσμου και κατάφερε, χάρη στην απουσία του Σίνερ, να πάρει το εισιτήριο για τα ATP Finals.

Όπως δήλωσε ο ίδιος μετά τον αγώνα, ολοκληρώνοντας την πρώτη του επαγελματική σεζόν, διαμαρτυρήθηκε για το υπερφορτωμένο πρόγραμμα του ATP Tour, στην ολοκλήρωση του οποίου στέρεψε από δυνάμεις και αντοχές: «Στο δεύτερο σετ, είχα μια πτώση στη φυσική μου κατάσταση. Το επίπεδό μου έπεσε σημαντικά σε αυτόν τον τομέα. Και αν αυτό συμβεί σε εσάς εδώ, ο αντίπαλός σας δεν θα συμβεί. Πρέπει να κρατήσω τα θετικά από τη σεζόν, η οποία ήταν μεγάλη. Δεν είμαστε ρομπότ και μερικές φορές κάνουμε λάθη. Θα προσπαθήσω να αναλύσω τι συνέβη και πώς αντέδρασε το σώμα μου. Με βάση αυτό, θα προσπαθήσω να βεβαιωθώ ότι δεν θα συμβεί ξανά».

Το πρόγραμμα του 2026 θα ολοκληρωθεί με τους τελικούς του Davis Cup εκπροσωπώντας την ομάδα της Ισπανίας: «Θα κάνω ό,τι μπορώ για να είμαι έτοιμος για τους επερχόμενους αγώνες. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι σοβαρό, απλώς η συσσώρευση πολλών αγώνων και ταξιδιών φέτος. Κατ' αρχήν, δεν υπάρχει σοβαρό σωματικό πρόβλημα που θα με κρατήσει εκτός δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα. Συμβαίνει σε όλους τους παίκτες. Προφανώς, αν μου συμβεί σε ένα τουρνουά σαν αυτό, ο κόσμος θα κάνει ερωτήσεις και θα ανησυχεί για το τι συμβαίνει και για τον αγώνα της επόμενης εβδομάδας. Θέλω να δείξω σε όλους ότι είμαι ήρεμος και ότι αυτό είναι φυσιολογικό, ότι μπορεί να μην νιώθεις καλά κάποιες μέρες. Αλλά όταν είσαι τόσο στο προσκήνιο του κοινού, είναι πιο δύσκολο να το κρύψεις».