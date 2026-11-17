Ο Μεντβέντεφ μπήκε με το δεξί στα ATP Finals, επικρατώντας του Κομπόλι με 2-0 σετ και κάνοντας ιδανική πρεμιέρα στη διοργάνωση του Τορίνο.

Με ιδανικό τρόπο ξεκίνησε την παρουσία του στο ATP Finals ο Ντανιίλ Μεντβέντεφ, καθώς επικράτησε με 2-0 σετ (7-6, 6-3) του Φλάβιο Κομπόλι, στην πρεμιέρα των υποχρεώσεών του στον πρώτο όμιλο της διοργάνωσης στο Τορίνο.

Οι δύο τενίστες μπήκαν δυνατά στο court, παρουσιάζοντας ανταγωνιστικό πρόσωπο από τους πρώτους πόντους. Ο Μεντβέντεφ προσπάθησε να επιβάλει τον ρυθμό του μέσα από τα δυνατά χτυπήματα από τη βασική γραμμή, ενώ ο Κομπόλι ανταποκρίθηκε στην πίεση, διατηρώντας την ισορροπία στο σκορ. Κανένας από τους δύο δεν κατάφερε να αποκτήσει ξεκάθαρο προβάδισμα, με αποτέλεσμα το πρώτο σετ να οδηγηθεί στο tie-break.

Εκεί, ο Ρώσος έδειξε μεγαλύτερη ψυχραιμία και συγκέντρωση στα κρίσιμα σημεία. Αξιοποιώντας την εμπειρία του σε τέτοιου είδους αναμετρήσεις, πήρε τους καθοριστικούς πόντους και κατέκτησε το πρώτο σετ με 7-6, αποκτώντας το προβάδισμα στην αναμέτρηση.

Στο δεύτερο σετ, ο Μεντβέντεφ συνέχισε στον ίδιο ρυθμό, ανεβάζοντας την πίεση προς την πλευρά του Ιταλού. Η σταθερότητά του από τη βασική γραμμή και οι σωστές επιλογές στα κρίσιμα games τού έδωσαν τη δυνατότητα να βρει το break που αναζητούσε και να πάρει σημαντικό προβάδισμα. Ο Κομπόλι προσπάθησε να αντιδράσει, ωστόσο δεν κατάφερε να ανατρέψει την κατάσταση. Ο Μεντβέντεφ διαχειρίστηκε αποτελεσματικά το προβάδισμά του και έκλεισε το δεύτερο σετ με 6-3, φτάνοντας στη νίκη με 2-0 σετ.

Daniil gets it done ✅ Fourth seed Medvedev beats home hope Cobolli 7-6 6-3 for an opening #NittoATPFinals win https://t.co/wZctfaBPJT November 16, 2026

Με αυτόν τον τρόπο, πανηγύρισε ένα σημαντικό πρώτο θετικό αποτέλεσμα στο ATP Finals, κάνοντας το πρώτο βήμα για την πρόκρισή του στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.

Επόμενη αναμέτρηση για τον Μεντβέντεφ είναι η μεγάλη μάχη την Τετάρτη (17/11, 15:00) απέναντι στον Κάρλος Αλκαράθ, με το νικητή του αγώνα να εξασφαλίζει εισιτήριο για τα ημιτελικά των τελικών του Τορίνο.