Το NBA LIVE στο Gazzetta
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Παρακολουθήστε LIVE την εξέλιξη των επτά αναμετρήσεων του NBA, μέσα από το Gazzetta.
Οι αναμετρήσεις:
22/11:
22/11:
- 01:00 Χιτ - Θάντερ
- 02:00 Τζαζ - Μάβερικς
- 02:00 Γουίζαρντς - Μάτζικ
- 02:00 Μπουλς - Νάγκετς
- 03:00 Νικς - Πέισερς
- 03:30 Γουόριορς - Σέλτικς
@Photo credits: x_miami_heat
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