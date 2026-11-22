Σε ένα ματς που κρίθηκε στην τελευταία κατοχή, η Παρτίζαν λύγισε την αντίσταση της Ντουμπάι με 78-76, με τον Κάρλικ Τζόουνς να αποδεικνύεται καθοριστικός.

Η Παρτίζαν υποδέχθηκε την πρωτοπόρο Ντουμπάι BC στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της ABA League σε ένα παιχνίδι που κρίθηκε στα τελευταία δευτερόλεπτα, με τον Κάρλικ Τζόουνς να έχει καθοριστική παρουσία στο φινάλε για το 78-76.

Η αναμέτρηση ξεκίνησε με τη Ντουμπάι να έχει τον έλεγχο και να κλείνει την πρώτη περίοδο μπροστά στο σκορ με 18-15. Το παιχνίδι συνέχισε να κινείται σε χαμηλό σκορ, με τις δύο ομάδες να δίνουν μεγάλη έμφαση στην άμυνα. Καμία δεν κατάφερε να ξεφύγει, με τη μεγαλύτερη διαφορά να φτάνει μόλις τους πέντε πόντους. Έτσι, οι δύο αντίπαλοι πήγαν στα αποδυτήρια ισόπαλοι με 38-38. Ο Σίλβα είχε οκτώ πόντους για τους γηπεδούχους, ενώ ο Πετρούσεφ είχε την ίδια συγκομιδή για τη Ντουμπάι.

Στην τρίτη περίοδο η Παρτίζαν κατάφερε να πάρει το προβάδισμα, βρίσκοντας λύσεις μέσα από ένα καλό επιθετικό διάστημα του Μάριο Νάκιτς. Ο Κάρλικ Τζόουνς έβαλε τη δική του υπογραφή στο κλείσιμο του δεκαλέπτου, με τους Σέρβους να προηγούνται πλέον με 62-59.

Το φινάλε, ωστόσο, εξελίχθηκε σε πραγματικό θρίλερ. Η Ντουμπάι είχε την ευκαιρία να διεκδικήσει το παιχνίδι, όμως ο ΜακΚίνλεϊ Ράιτ αστόχησε, ενώ στην προσπάθεια για το ριμπάουντ ο Τζεκίρι κέρδισε φάουλ, με το χρονόμετρο να δείχνει 58 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, ο Παγιόλα δεν βρήκε στόχο πίσω από τα 6,75μ., ενώ άστοχη ήταν και η προσπάθεια του Μπέικον για τρεις πόντους. Η Παρτίζαν πήρε την κατοχή, με τον Κάρλικ Τζόουνς να κερδίζει φάουλ 14 δευτερόλεπτα πριν από το τέλος. Ο Αμερικανός ευστόχησε στη μία από τις δύο βολές, διαμορφώνοντας το 78-76 και αφήνοντας στη Ντουμπάι μία τελευταία ευκαιρία. Ο Μπέικον επιχείρησε ξανά να στείλει το παιχνίδι στην παράταση με τρίποντο, όμως η μπάλα δεν του έκανε το χατίρι.

Πρώτος σκόρερ για τους Σέρβους ήταν ο Κάρλικ Τζόουνς με 17 πόντους, 5 ασίστ και 1 κλέψιμο με τον Κρις Σίλβα να ακολουθεί με 12 πόντους και 4 ριμπάουντ. Από την πλευρά της Ντουμπάι κορυφαίος ήταν ο Φιλίπ Πετρούσεβ με 12 πόντους και 10 ριμπάουντ, ενώ 15 πόντους με 7 ριμπάουντ είχε ο Μφιοντού Καμπενγκέλε. Ο Τόμας Γουόκαπ αγωνίστηκε 06:29 μην καταφέρνοντας να σκοράρει πόντο, μοιράζοντας μία ασίστ και κάνοντας ένα λάπτοπ.

Τα δεκάλεπτα: 15-18, 38-38, 62-59, 78-76.

Partizan Mozzart Bet # Player Min Pts FG% 2FG 2FG% 3FG 3FG% FT FT% DREB OREB REB Ass St To Blck (Fv/Ag) Foul (Cm/Rv) Paint 2ndCh FstBr +/- Val 0 Allman K. 21:33 7 28.6% 0/3 0% 2/4 50% 1/2 50% 1 0 1 3 1 1 0 / 1 3 / 2 0 0 0 -2 3 1 Jones C. 23:30 17 53.8% 7/10 70% 0/3 0% 3/5 60% 0 0 0 5 1 0 0 / 1 0 / 6 10 0 2 8 20 7 Nakić M. 24:27 8 42.9% 1/2 50% 2/5 40% 0/0 0% 5 2 7 0 2 0 0 / 0 1 / 0 2 2 6 5 12 8 Franks R. * 20:50 5 16.7% 0/4 0% 1/2 50% 2/2 100% 3 3 6 1 0 1 0 / 0 2 / 1 0 2 0 1 5 10 Tanasković N. 19:10 5 66.7% 2/3 66.7% 0/0 0% 1/2 50% 2 3 5 1 0 1 0 / 1 3 / 2 2 2 0 1 6 12 Reeves A. * 17:10 6 14.3% 0/4 0% 1/3 33.3% 3/4 75% 0 0 0 2 0 1 0 / 1 4 / 3 0 0 1 -1 -2 19 Lakić A. * 15:34 3 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 2 2 1 1 0 0 / 0 1 / 0 0 0 0 -3 5 23 Jekiri T. 17:23 6 37.5% 3/8 37.5% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 3 0 2 0 / 0 3 / 1 2 0 0 -4 4 30 Obame Correia Silva J. * 15:22 12 66.7% 4/6 66.7% 0/0 0% 4/4 100% 4 0 4 0 0 3 0 / 0 2 / 3 8 4 0 8 12 35 Willis D. 00:00 - 66 Pajola A. * 17:47 7 60% 2/2 100% 1/3 33.3% 0/0 0% 0 0 1 3 0 0 0 / 0 2 / 1 2 0 0 -1 8 77 Lauvergne J. 07:15 2 50% 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 4 0 0 0 0 / 0 0 / 1 2 2 0 -2 6