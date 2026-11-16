O Κάρλος Aλκαράθ καθάρισε εύκολα τον Φράνσις Τιάφο με 2-0 σετ και ξεκίνησε «με το δεξί» την πορεία του στα φετινά ATP Finals του Τορίνο.

Ο Κάρλος Αλκαράθ ξεκίνησε νικηφόρα τις υποχρεώσεις του στα ATP Finals, αφού επικράτησε 2-0 του Φράνσις Τιάφο με 6-2, 6-2 για την 1η αγωνιστική στη φάση των ομίλων των τελικών του Τορίνο με τον Ισπανό να στέλνει μύνημα προς κάθε αντίπαλο ενόψει της συνέχειας.

Οι δύο τενίστες δεν έχουν βρεθεί αντιμέτωποι μέσα στη χρονιά, με τελευταία τους συνάντηση να έιναι στο Wimledon το 2024 όπου ο Αλκαράθ επικράτησε με 5-7, 6-2, 6-4, 7-6(2), 6-2.

Ο Κάρλος Αλκαράθ μπήκε αποφασισμένος στην αναμέτρηση και από τα πρώτα λεπτά έδειξε τις διαθέσεις του. Ο Ισπανός πίεσε από την αρχή το σερβίς του Αμερικανού και κατάφερε να κάνει break στο πρώτο game, παίρνοντας προβάδισμα με 1-0. Με εξαιρετική απόδοση από τη βασική γραμμή, συνέχισε να κυριαρχεί και με νέο break ξέφυγε με 4-0. Ο Τιάφο κατάφερε να πάρει το πρώτο του game, ωστόσο ο Αλκαράθ διατήρησε τον έλεγχο και χωρίς να απειληθεί ιδιαίτερα έκλεισε το πρώτο σετ με 6-2.

102 MPH 😳 Tiafoe's reaction 🤣 #NittoATPFinals https://t.co/J25TnePuyF November 16, 2026

Στο δεύτερο σετ, ο Αμερικανός προσπάθησε να αντιδράσει, ανεβάζοντας την επιθετικότητά του και αναζητώντας περισσότερο λύσεις μέσα από το σερβίς του. Μάλιστα, στο 3-2 υπέρ του Ισπανού, δημιούργησε τρεις ευκαιρίες για break, όμως ο Αλκαράθ έδειξε την απαιτούμενη ψυχραιμία, τις έσβησε και διατήρησε το προβάδισμά του. Στη συνέχεια, ο Ισπανός ανέβασε ξανά τον ρυθμό του, έκανε break για το 5-2 και έβαλε τις βάσεις για την επικράτησή του. Με σταθερότητα στο σερβίς του, έκλεισε το game και μαζί το δεύτερο σετ με 6-2, πανηγυρίζοντας μια εμφατική νίκη με 2-0 σετ.

Tennis from another planet. Carlos Alcaraz lays down a MARKER at the #NittoATPFinals - blitzing Tiafoe 6-2 6-2 https://t.co/MyEY9rZPHe November 16, 2026

Ο Αλκαράθ, μετά την εύκολη νίκη του, έστειλε μύνημα προς κάθε του αντίπαλο: «Είμαι εδω. Ας αρχίσουν όλοι να συνειδητοποιούν ότι, αν θέλουν να κερδίσουν τον τίτλο, πρέπει να ανεβάσουν το επίπεδό τους».

Carlos Alcaraz after beating Tiafoe at the ATP Finals "Let them start realizing that, if they want to win, they have to raise their level" 😤😤 Everyone is in trouble. (🎤 @alexcorretja74) https://t.co/sv5Zkq6pZY — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) November 16, 2026

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