Ο έμπειρος Ιταλός τεχνικός πήγε στη συνέντευξη Τύπου για να αναφέρει ότι κατά τη γνώμη του αποβλήθηκε λανθασμένα στον αγώνα με τον Ολυμπιακό.

Ο Βάλτερ Ματσάρι, τεχνικός του Ηρακλή, είπε μεταξυ άλλων: «Ρωτώ εάν παρατηρήσατε όταν αποβλήθηκα πόσο ήταν το σκορ. Και εάν θυμάστε ο ίδιος διαιτητής με είχε αποβάλλει και στο αγώνα με τον Βόλο. Θυμάστε τον επόπτη στο παιχνίδι με τον Βόλο. Εγώ ο προπονητής είμαι στη γωνία μου, ο αντίπαλος παίκτης με σπρώχνει και ο διαιτητής με αποβάλλει.

Το σκορ ήταν 2-2. Απ’ όταν έχω έρθει στην Ελλάδα αισθάνομαι ότι με κοροϊδεύουν». Ανέφερε ακόμα ότι δεν θέλει να πει κάτι άλλο για να μην ερωτηθεί ενώ επιχείρησε να εξηγήσει και στον κόουτς Ιμανόλ Αλγκουαθίλ γιατί ήταν άδικη η αποβολή του.