Την καλύτερή του στιγμή ως τενίστας θυμήθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, με αφορμή τον τελικό στα ATP Finals ανάμεσα σε Κάρλος Αλκαράθ και Γιανίκ Σίνερ...

Στο μακρινό 2019 γύρισε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, όταν και είχε κατακτήσει τον τίτλο στα ATP Finals. Ο Έλληνας τενίστας χαρακτήρισε αυτή τη στιγμή, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο X (πρώην Twitter), χαρακτήρισε πως αυτή η στιγμή ήταν καλύτερη που έχει ζήσει ως τενίστας.

Πιο συγκεκριμένα, ο νεαρός τενίστας θυμήθηκε τον τελικό του κόντρα στον Ντόμινικ Τιμ, με αφορμή την αναμέτρηση του Γιανίκ Σίνερ με τον Κάρλος Αλκαράθ η οποία θα κρίνει τον τίτλο στο τελευταίο τουρνουά αυτής της σεζόν.

Όπως έγραψε ο Έλληνας αθλητής, θα κάνει τα πάντα για να ξαναζήσει αυτή τη στιγμή, δήλωση την οποία συνόδευσε με το βίντεο του τελευταίου του πόντου σε εκείνον τον τελικό καθώς και με τη στιγμή της απονομής του.

Η ανάρτηση του Στέφανου Τσιτσιπά

«Πριν από έξι χρόνια, έζησα τη μεγαλύτερη χαρά μου ως τενίστας, κατακτώντας τα ATP Finals στο ντεμπούτο μου.

Ήταν ιδιαίτερα όμορφο που μοιράστηκα τη στιγμή με τον Ντόμι, τον καλύτερό μου φίλο στο tour. Το συναίσθημα μπορεί να έχει ξεθωριάσει, αλλά θα κάνω τα πάντα για να το ξαναζήσω».