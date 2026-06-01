Ο πρώην μέσος του Άρη, Βλάντιμιρ Νταρίντα, συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή της Τσεχίας για το Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού.

Ο ομοσπονδιακός τεχνικός της Εθνικής ομάδας της Τσεχίας, Μίροσλαβ Κούμπεκ, ανακοίνωσε το βράδυ της Κυριακής (31/05) την αποστολή που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στο Παγκόσμιο Κύπελλο του καλοκαιριού, το οποίο αναμένεται να ξεκινήσει σε 10 ημέρες.

Ο 74χρόνος προπονητής συμπεριέλαβε στην αποστολή για τα γήπεδα της Βόρειας Αμερικής όλα τα «μεγάλα» όνοματα της χώρας, όπως τον Τόμας Σούτσεκ της Γουέστ Χαμ και τον Πάτρικ Σικ της Λεβερκούζεν.

Μάλιστα, ο πρώην τεχνικός της Βικτόριας Πλζεν έδωσε μία θέση στους εκλεκτούς «26» και στον πρώην αρχηγό του Άρη, Βλάντιμιρ Νταρίντα, ο οποίος αποχώρησε από τον σύλλογο της Θεσσαλονίκης το περασμένο καλοκαίρι για την τσέχικη Χράντετς Κράλοβε.

Αναλυτικά η αποστολή της Τσεχίας

Τερματοφύλακες

Λούκας Χορνίτσεκ

Ματέι Κόβαρ

Γίντριχ Στάνεκ

Αμυντικοί

Λάντισλαβ Κρέιτσι

Ρόμπιν Χρανάτς

Στέπαν Τσάλουπεκ

Νταβίντ Ζίμα

Τόμας Χόλες

Γιάροσλαβ Ζέλενι

Νταβίντ Γιουράσεκ

Βλαντιμίρ Τσούφαλ

Μέσοι

Τόμας Σούτσεκ

Μιχάλ Σαντιλέκ

Λούκας Τσερβ

Χούγκο Σόχουρεκ

Αλεξάντρ Σόικα

Βλαντιμίρ Νταρίντα

Νταβίντ Ντούντερα

Πάβελ Σουλτς

Ντένης Βισίνσκι



Επιθετικοί

Πάτρικ Σικ

Λούκας Πρόβοντ

Άνταμ Χλόζεκ

Μόιμιρ Χίτιλ

Γιαν Κούχτα

Τόμας Χόρι