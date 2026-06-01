Οι Τζέιλεν και ΡΙκ Μπράνσον γράφουν την δική τους ιστορία στο NBA καθώς έγινε το πρώτο δίδυμο «πατέρα-γιου» που θα βρεθούν στους τελικούς του NBA με την ίδια ομάδα!

Είναι από τα, λεγόμενα, παιχνίδια της μοίρας. Πριν από 27 χρόνια, δύο μήνες πριν ο Τζέιλεν Μπράνσον κλείσει τρία χρόνια ζωής, ο μπαμπάς Ρικ ήταν μέλος των Νιου Γιορκ Νικς όταν έπαιρναν μέρος στους τελικούς του NBA. Και πάλι κόντρα στους Σαν Αντόνιο Σπερς.

Βέβαια δεν είχε ενεργό ρόλο στην ομάδα ο Ρικ Μπράνσον. Στην δεύτερη χρονιά του στο NBA έπαιξε όλα και όλα 10 δευτερόλεπτα στον 3ο τελικό της σειράς, όταν οι Νικς είχαν σημειώσει τη μία και μοναδική τους νίκη (89-81) σ' εκείνη τη σειρά των τελικών όπου οι Σπερς είχαν κατακτήσει τον τίτλο με 4-1. Συνολικά είχε αγωνιστεί σε 337 ματς του NBA με 3.2 πόντους, 2.6 ασίστ και 1.3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο ανά 13.5 λεπτά συμμετοχής.

Και δείτε τώρα πώς τα έφερε η μοίρα. Ο 54χρονος (σήμερα) Ρικ Μπράνσον αποτελεί μέλος του προπονητικού τιμ των Νιου Γιορκ Νικς, οι οποίοι επιστρέφουν για πρώτη φορά σε τελικούς μετά από εκείνη τη σειρά του 1999! Και ηγέτης της ομάδας είναι ο γιος του, Τζέιλεν Μπράνσον! Αμφότεροι γράφουν ιστορία καθώς έγινε το πρώτο δίδυμο «πατέρα-γιου» που παίρνουν μέρος στους τελικούς με την ίδια ομάδα.

Δείτε το σύντομο πέρασμα του Ρικ Μπράνσον από τους τελικούς του 1999