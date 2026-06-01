Μπράνσον: Η ιδιαίτερη ιστορία των Τζέιλεν και Ρικ Μπράνσον, γιος και πατέρας ξανά στους τελικούς
Είναι από τα, λεγόμενα, παιχνίδια της μοίρας. Πριν από 27 χρόνια, δύο μήνες πριν ο Τζέιλεν Μπράνσον κλείσει τρία χρόνια ζωής, ο μπαμπάς Ρικ ήταν μέλος των Νιου Γιορκ Νικς όταν έπαιρναν μέρος στους τελικούς του NBA. Και πάλι κόντρα στους Σαν Αντόνιο Σπερς.
Βέβαια δεν είχε ενεργό ρόλο στην ομάδα ο Ρικ Μπράνσον. Στην δεύτερη χρονιά του στο NBA έπαιξε όλα και όλα 10 δευτερόλεπτα στον 3ο τελικό της σειράς, όταν οι Νικς είχαν σημειώσει τη μία και μοναδική τους νίκη (89-81) σ' εκείνη τη σειρά των τελικών όπου οι Σπερς είχαν κατακτήσει τον τίτλο με 4-1. Συνολικά είχε αγωνιστεί σε 337 ματς του NBA με 3.2 πόντους, 2.6 ασίστ και 1.3 ριμπάουντ κατά μέσο όρο ανά 13.5 λεπτά συμμετοχής.
Και δείτε τώρα πώς τα έφερε η μοίρα. Ο 54χρονος (σήμερα) Ρικ Μπράνσον αποτελεί μέλος του προπονητικού τιμ των Νιου Γιορκ Νικς, οι οποίοι επιστρέφουν για πρώτη φορά σε τελικούς μετά από εκείνη τη σειρά του 1999! Και ηγέτης της ομάδας είναι ο γιος του, Τζέιλεν Μπράνσον! Αμφότεροι γράφουν ιστορία καθώς έγινε το πρώτο δίδυμο «πατέρα-γιου» που παίρνουν μέρος στους τελικούς με την ίδια ομάδα.
Δείτε το σύντομο πέρασμα του Ρικ Μπράνσον από τους τελικούς του 1999
"Now you say 'why is Rick Brunson on the floor?'"— New York Basketball (@NBA_NewYork) June 1, 2026
Rick Brunson played 9.8 seconds in the 99 Finals
He almost got a rebound
It was the only game
The Knicks won pic.twitter.com/lwxmursiSb
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.