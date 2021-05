Στους "4" του Italian Open για 12η φορά προκρίθηκε ο Ράφα Ναδάλ.

Ο κορυφαίος παίκτης όλων των εποχών στο χώμα απέκλεισε σε 01.59΄ με 6-3, 6-4 τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ στον προημιτελικό και θα παίξει με τον Αμερικανό Ρέιλι Οπέλκα στον ημιτελικό του Σαββάτου για μια θέση στον τελικό της Κυριακής.

Ο Ράφα Ναδάλ πήρε άτυπη ρεβάνς από τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ για τον αποκλεισμό του στον προημιτελικό της Μαδρίτης πριν από μια εβδομάδα και είναι πλέον ανοιχτός ο δρόμος για την πρόκριση του στον τελικό εκεί όπου θα διεκδικήσει τον 10ο τίτλο στη Ρώμη.

Αυτή ήταν η 6η νίκη σε 9 αγώνες για τον Ναδάλ απέναντι στον Ζβέρεφ.

Περίπατος...Ναδάλ

Στο 1ο σετ ο Ράφα Ναδάλ θα φτάσει σε διπλό μπρέικ πόιντ και με μπρέικ θα φτάσει στο 2-0!

Θα υπερασπιστεί το μπρέικ για το 3-0 και με νέο μπρέικ θα προηγηθεί με 4-0. O Αλεξάντερ Ζβέρεφ θα πάρει πίσω το ένα μπρέικ (4-1) αλλά ο Ράφα Ναδάλ θα πάει στο 5-2.

Italian Open: Η "τούμπα" του Ναδάλ στον προημιτελικό με Ζβέρεφ (vid)

Ο Γερμανός θα μειώσει σε 5-3 και θα έχει μπρέικ πόιντ στο 9ο γκέιμ. Ο Ναδάλ θα το σβήσει και θα κλείσει το σετ στο 6-3. O Ζβέρεφ έχει 10 winners και 17 αβίαστα και ο Ναδάλ 6-7.

Ρεβάνς για τη Μαδρίτη

Στο 2ο σετ ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ θα σβήσει μπρέικ πόιντ του Ράφα Ναδάλ για να φτάσει στο 1-0 και θα έχει τριπλό μπρέικ πόιντ στο 4ο γκέιμ. Ο Ισπανός θα τα σβήσει και τα 3 και θα ισοφαρίσει σε 2-2.

Ο Ναδάλ θα φτάσει σε μπρέικ πόιντ αλλά θα το σβήσει ο Ζβέρεφ. Θα έχει και 2η ευκαιρία και με μπρέικ θα προηγηθεί με 3-2.

Ο Γερμανός δεν θα το βάλει κάτω και θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ στο 6ο. Πάλι θα τα σβήσει ο Ισπανός και με τρομερές άμυνες θα πάει στο 4-2. Με δυσκολία ο Ζβέρεφ μειώνει σε 4-3 αλλά ο Ναδάλ θα κρατήσει το σερβίς του για το 5-3.

O Ζβέρεφ θα έχει μπρέικ πόιντ στο 10ο αλλά ο Ναδάλ θα το σβήσει με την βοήθεια του φιλέ. Ο Γερμανός θα έχει και 7ο μπρέικ πόιντ στο 2ο σετ (0/6) και με το ντροπ ο Ισπανός θα "καθαρίσει" και πάλι!

Θα έχει και 8ο μπρέικ πόιντ στο 2ο σετ ο Γερμανός αλλά θα πάει και αυτό χαμένο (0/8)! Τελικά ο Ναδάλ θα φτάσει σε ματς πόιντ και θα κλείσει το σετ στο 6-4.

Revenge in Rome!@RafaelNadal ends a run of three defeats to Zverev with a 6-3 6-4 victory in the Italian capital.#IBI21 pic.twitter.com/VYEfaXc3xM — Tennis TV (@TennisTV) May 14, 2021

He doesn't let a fall stop him Rafa takes the opening set 6-3 against Zverev in Rome.#IBI21 pic.twitter.com/QTEZoecYfD — Tennis TV (@TennisTV) May 14, 2021