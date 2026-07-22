Το δεύτερο φιλικό του βασικού σταδίου προετοιμασίας του ΟΦΗ, με αντίπαλο την Μπρέντα, θα γίνει μία ημέρα νωρίτερα από ότι είχε οριστεί, ήτοι στις 28 αντί για τις 29 Ιουλίου.

Στο Ρόζενταλ της Ολλανδίας βρίσκεται από τη Δευτέρα (21/7) η αποστολή του ΟΦΗ, καθώς εκεί θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας των Κυπελλούχων Ελλάδας. Κατά το διάστημα της παραμονής τους στη χώρα της τουλίπας οι Κρητικοί θα δώσουν τέσσερα φιλικά παιχνίδια, τα οποία έχουν ήδη ανακοινωθεί, όμως το ένα άλλαξε ημέρα.

Συγκεκριμένα το δεύτερο φιλικό «τεστ», με αντίπαλο την Μπρέντα, θα γίνει μια ημέρα νωρίτερα και πιο συγκεκριμένα στις 28 αντί για τις 29 Ιουλίου. Το ματς δεν θα αλλάξει ούτε ώρα (20:00) ούτε γήπεδο, ενώ θα μεταδοθεί κανονικά από το κανάλι της ΠΑΕ στο YouTube.

Η αποστολή των Κυπελλούχων θα επιστρέψει στη βάση της στις 5 Αυγούστου, μια εβδομάδα πριν τo Super Cup με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ.

To πρόγραμμα των φιλικών του ΟΦΗ