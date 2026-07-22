ΟΦΗ: Άλλαξε ημέρα το φιλικό με την Μπρέντα
Στο Ρόζενταλ της Ολλανδίας βρίσκεται από τη Δευτέρα (21/7) η αποστολή του ΟΦΗ, καθώς εκεί θα πραγματοποιηθεί το βασικό στάδιο προετοιμασίας των Κυπελλούχων Ελλάδας. Κατά το διάστημα της παραμονής τους στη χώρα της τουλίπας οι Κρητικοί θα δώσουν τέσσερα φιλικά παιχνίδια, τα οποία έχουν ήδη ανακοινωθεί, όμως το ένα άλλαξε ημέρα.
Συγκεκριμένα το δεύτερο φιλικό «τεστ», με αντίπαλο την Μπρέντα, θα γίνει μια ημέρα νωρίτερα και πιο συγκεκριμένα στις 28 αντί για τις 29 Ιουλίου. Το ματς δεν θα αλλάξει ούτε ώρα (20:00) ούτε γήπεδο, ενώ θα μεταδοθεί κανονικά από το κανάλι της ΠΑΕ στο YouTube.
Η αποστολή των Κυπελλούχων θα επιστρέψει στη βάση της στις 5 Αυγούστου, μια εβδομάδα πριν τo Super Cup με την πρωταθλήτρια ΑΕΚ.
To πρόγραμμα των φιλικών του ΟΦΗ
- Σάββατο 25 Ιουλίου (17:00 ώρα Ελλάδας, LIVE Youtube ΠΑΕ ΟΦΗ) με αντίπαλο την Γκο Αχέντ Ιγκλς στο Stadion De Adelaarshorst (Vetkampstraat 1 7416 WK Deventer).
- Τρίτη 28 Ιουλίου (20:00 ώρα Ελλάδας, LIVE Youtube ΠΑΕ ΟΦΗ) με αντίπαλο τη Μπρέντα στο "vv Victoria Oudenbosch".
- Σάββατο 1 Αυγούστου (15:30 ώρα Ελλάδας, LIVE Cosmote TV) με αντίπαλο τη Βίλεμ στο Tilburg Stadion Koning Willem II (Goirleseweg 34 – 5026 PC Tilburg).
- Τρίτη 4 Αυγούστου (18:00 ώρα Ελλάδας, On Demand – Youtube ΠΑΕ ΟΦΗ) με αντίπαλο την Αλ Σαμάλ το Ρόζενταλ.
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