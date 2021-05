Italian Open: Πρώτος ημιτελικός για τον Οπέλκα (vid)

Στον πρώτο ημιτελικό Masters της καριέρας του προκρίθηκε ο Ρέιλι Οπέλκα.

Ο 23χρονος Αμερικανός τενίστας απέκλεισε με 7-5, 7-6 (2) τον Φεντερίκο Ντελμπόνις στον προημιτελικό του Italian Open της Ρώμης και θα παίξει το Σάββατο στον ημιτελικό με τον Ναδάλ ή τον Ζβέρεφ για μια θέση στον τελικό.

Ο Ρέιλι Οπέλκα μετά από το Australian Open είχε αποκλειστεί σε 6 τουρνουά στον 1ο γύρο!

Rushing through to the Rome semi-finals, @ReillyOpelka .

The Life of Reilly!

A fourth straight sets win for @ReillyOpelka who defeats Delbonis 7-5 7-6(2) to reach his first Masters 1000 semi-final.

May 14, 2021