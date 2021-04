Τον 4ο τίτλο της καριέρας του και τον πρώτο μετά από το 2019 κατέκτησε στο Βελιγράδι ο Ματέο Μπερετίνι .

Ο Ιταλός (Νο10) επικράτησε με 6-1, 3-6, 7-6 (0) του Ρώσου Ασλάν Καράτσεφ στον τελικό και ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο Serbia Open.

Ο Ρώσος που απέκλεισε τον Νόβακ Τζόκοβιτς στον ημιτελικό έσβησε ματς πόιντ στο 12ο γκέιμ του 3ου σετ αλλά δεν μπόρεσε ν' αντισταθεί στον Ιταλό στο τάι μπρέικ.

Από την άλλη στο Stuttgart Open, το Νο1 κόσμου, η Άλσεϊ Μπάρτι, κέρδισε στον τελικό με 3-6, 6-0, 6-3 την Αρίνα Σαμπαλένκα και έφτασε τους 11 τίτλους καριέρας και τον 3ο μέσα στο 2021.

She's done it AGAIN

World No.1 @ashbarty comes from a set down for the third match in a row to clinch her third WTA title of 2021!#PorscheTennis pic.twitter.com/UT1KJzwTVL

— wta (@WTA) April 25, 2021