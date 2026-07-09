Μουντιάλ 2026: Η «φαρμακερή» ατάκα του Ντεσάν για τη διαιτησία και τον προπονητή της Αιγύπτου (vid)
Απόψε (9/7) στις 23:00 (ΕΡΤ2, Gazzetta), η Γαλλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο στο πρώτο ζευγάρι της προημιτελικής φάσης του Μουντιάλ, με έπαθλο φυσικά το εισιτήριο της τετράδας.
Ήδη πριν τη σέντρα του το παιχνίδι έχει σηκώσει αρκετή κουβέντα, η οποία αφορά κυρίως το διαιτητικό σκέλος, με αφορμή την επιλογή της FIFA να ορίσει εξ' ολοκλήρου Αργεντίνους στη διαιτητική ομάδα. Πέραν αυτού πάντως, υπάρχουν γενικότερα παράπονα στη διοργάνωση, με πιο πρόσφατο εκείνο των Αιγύπτιων για τον Φρανσουά Λετεσιέ.
Οι «Φαραώ» διαμαρτύρονται και κάνουν λόγο για έυνοια της Αργεντινής, με τον Ντιντιέ Ντεσάν στη συνέντευξη Τύπου να στηρίζει τον συμπατριώτη του και να... ρίχνει φαρμάκι για τον συνάδελφό του και τεχνικό των Αφρικανών, Χοσάμ Χασάν.
Ο Γάλλος εκλέκτορας τόνισε πως η διαιτησία του Λετεσιέ ήταν μια χαρά και... ευχήθηκε να έχει ανάλογη αντιμετώπιση στο αποψινό ματς.
🚨🇫🇷 Didier Deschamps (France Coach) takes an indirect dig at Egypt coach Hossam Hassan, while praising the French referee François Letexier, who officiated the Argentina vs. Egypt match.— MessiXtra (@MessiXtraHQ) July 8, 2026
🗣️ "I hope tomorrow's referee is as good as Mr. Letexier and his assistants were in the…
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.