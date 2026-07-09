Ο Ντιντιέ Ντεσάν έδωσε... απάντηση στις δηλώσεις του προπονητή της Αιγύπτου, στηρίζοντας τον ρέφερι Λετεσιέ.

Απόψε (9/7) στις 23:00 (ΕΡΤ2, Gazzetta), η Γαλλία αντιμετωπίζει το Μαρόκο στο πρώτο ζευγάρι της προημιτελικής φάσης του Μουντιάλ, με έπαθλο φυσικά το εισιτήριο της τετράδας.

Ήδη πριν τη σέντρα του το παιχνίδι έχει σηκώσει αρκετή κουβέντα, η οποία αφορά κυρίως το διαιτητικό σκέλος, με αφορμή την επιλογή της FIFA να ορίσει εξ' ολοκλήρου Αργεντίνους στη διαιτητική ομάδα. Πέραν αυτού πάντως, υπάρχουν γενικότερα παράπονα στη διοργάνωση, με πιο πρόσφατο εκείνο των Αιγύπτιων για τον Φρανσουά Λετεσιέ.

Οι «Φαραώ» διαμαρτύρονται και κάνουν λόγο για έυνοια της Αργεντινής, με τον Ντιντιέ Ντεσάν στη συνέντευξη Τύπου να στηρίζει τον συμπατριώτη του και να... ρίχνει φαρμάκι για τον συνάδελφό του και τεχνικό των Αφρικανών, Χοσάμ Χασάν.

Ο Γάλλος εκλέκτορας τόνισε πως η διαιτησία του Λετεσιέ ήταν μια χαρά και... ευχήθηκε να έχει ανάλογη αντιμετώπιση στο αποψινό ματς.