Τη νίκη της ζωής του πέτυχε στο Βελιγράδι ο Ασλάν Καράτσεφ .

Ο 27χρονος Ρώσος που είναι στο Νο28 κόσμου απέκλεισε μετά από 3.25' με 7-5, 4-6, 6-4 το Νο1 Νόβακ Τζόκοβιτς στον ημιτελικό του Serbian Open και θα παίξει στον τελικό της Κυριακής (18:00, Cosmote Sport 8) με τον Μπερετίνι ή τον Ντάνιελ.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς δεν θα μπορέσει να υπερασιστεί τους τίτλους του στο Βελιγράδι που κατέκτησε το 2009 και 2011 και ο Ασλάν Καράτσεφ θα διεκδικήσει τον 2ο τίτλο του στο 2021 και συνάμα τον 2ο τίτλο καριέρας.

Ο Τζόκοβιτς είχε 5/28 μπρέικ πόιντ και ο Καράτσεφ 6/16.

Ο Ασλάν Καράτσεφ πήρε μια "άτυπη" ρεβάνς για την ήττα του από τον "Νόλε" στον ημιτελικό του Australian Open και για πρώτη φορά στην καριέρα του επικρατεί παίκτη που είναι στο Νο1 αλλά και του Νόβακ Τζόκοβιτς.

Ο Σέρβος θυμίζουμε ηττήθηκε την περασμένη εβδομάδα από τον Νταν Έβανς στον 3ο γύρο του Monte Carlo Masters και δεν έχει ξεκινήσει καλά στη χωμάτινη περίοδο.

Ο αγώνας

Το 1ο σετ αρχίζει ιδανικά για τον Νόβακ Τζόκοβιτς αφού θα φτάσει με μπρέικ στο 2-0. Ο Ασλάν Καράτσεφ όμως με 2 σερί μπρέικ θα προηγηθεί με 4-5! Ο Σέρβος ισοφαρίζει σε 5-5 με μπρέικ αλλά ο Ρώσος "απαντά" με μπρέικ (5-6) και με το σερβίς του κλείνει το σετ στο 7-5!

Στο 2ο σετ πάλι ο Τζόκοβις θα πάει στο 2-0 με μπρέικ αλλά ο Καράτσεφ με 2 μπρέικ θα φτάσει στο 2-3. Ο Σέρβος ισοφαρίζει σε 4-4 με μπρέικ και με το σερβίς του θα προηγηθεί με 5-4! Ο "Νόλε" με μπρέικ θα κλείσει το σετ στο 6-4 και θα ισοφαρίσει σε 1-1.

Στο 3ο σετ ο Σέρβος θα φτάσει με μπρέικ στο 4-2 αλλά ο Ρώσος με μπρέικ θα πάει στο 4-3! Θα κλείσει το σετ στο 6-4 και θα πάρει μια τεράστια πρόκριση.

• Maiden Slam SF on debut

• First ATP Tour title in Dubai

• First win over a World No.1 What a year for @AsKaratsev! pic.twitter.com/13istCF2jK — Tennis TV (@TennisTV) April 24, 2021

Biggest win of @AsKaratsev's career! The World No.28 stuns Djokovic in Belgrade 7-5 4-6 6-4 to advance to the @SerbiaOpen2021 final. pic.twitter.com/qkzsjORgnv — Tennis TV (@TennisTV) April 24, 2021

Getting the people on their feet! Unreal shot by @DjokerNole as momentum shifts!@SerbiaOpen2021 pic.twitter.com/RsR6gh969h — Tennis TV (@TennisTV) April 24, 2021