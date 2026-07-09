Προμηθέας: Τι σημαίνει η ανάκληση του πιστοποιητικού σύμφωνα με τους κανονισμούς του ΕΣΑΚΕ
Η ανακοίνωση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού φέρνει ραγδαίες εξελίξεις τόσο για την ΚΑΕ Προμηθέας όσο και για τον Βαγγέλη Λιόλιο. Η ΕΕΑ αποφάσισε την ανάκληση του πιστοποιητικού συμμετοχής της ομάδας της Πάτρας για την αγωνιστική περίοδο 2026-27, ενώ παράλληλα προχώρησε στην ανάκληση των αποφάσεων με τις οποίες είχαν εγκριθεί το 2020 οι μεταβιβάσεις των μετοχικών ποσοστών της ΚΑΕ. Παράλληλα, η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο ύψους 15.000 ευρώ στην ΚΑΕ Προμηθέας, ενώ στον Βαγγέλη Λιόλιο επιβλήθηκε πρόστιμο 50.000 ευρώ.
Τι σημαίνει η ανάκληση του πιστοποιητικού
Η απόφαση της Επιτροπής Επαγγελματικού Αθλητισμού δεν συνεπάγεται αυτομάτως τον αποκλεισμό του Προμηθέα από τη Stoiximan GBL. Σύμφωνα με το άρθρο 77Α του αθλητικού νόμου, η υπόθεση και η απόφαση κοινοποιείται και παραπέμπεται στον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, ο οποίος είναι αρμόδιος να επιβάλει την προβλεπόμενη πειθαρχική κύρωση.
Για τις ΚΑΕ, όπως ο Προμηθέας, η ανάκληση του πιστοποιητικού επισύρει ποινή αφαίρεσης από τρεις έως πέντε βαθμούς από τον βαθμολογικό πίνακα του νέου πρωταθλήματος. Δεδομένου ότι η απόφαση αφορά το πιστοποιητικό της αγωνιστικής περιόδου 2026-27 και εκδόθηκε πριν από την έναρξη της νέας σεζόν, τυχόν ποινή θα αφορά το πρωτάθλημα της νέας αγωνιστικής περιόδου.
Στην περίπτωση του Προμηθέα, με βάση την απόφαση της ΕΕΑ, η προβλεπόμενη συνέπεια είναι η παραπομπή της υπόθεσης στον Αθλητικό Δικαστή και η επιβολή, εφόσον αποφασιστεί, ποινής αφαίρεσης βαθμών και όχι ο αυτόματος αποκλεισμός από το πρωτάθλημα.
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