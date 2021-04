Τσιτσιπάς: «Άσε τα όνειρα σου να είναι τα φτερά σου» (pic)

Μετά από το Australian Open και τον αποκλεισμό του στους "4" από τον Ντανίλ Μεντβέντεφ ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε δηλώσει ότι στόχος είναι κατάκτηση τίτλων Masters και ATP 500 στο 2021.

O κορυφαίος Έλληνας τενίστας έχασε στη συνέχεια έναν τελικό στο 500αρι στο Ακαπούλκο αλλά κατέκτησε το Monte Carlo Masters.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς δεν σταματάει να κάνει όνειρα αφού είναι ακόμη 22 ετών και έγραψε στα social media μετά από τον θρίαμβο στο Mόντε Κάρλο: «Άσε τα όνειρά σου να είναι τα φτερά σου. Μόντε Κάρλο ευχαριστώ για όλα τα μικρά πράγματα που ενισχύουν το ταξίδι. Η εκτίμηση είναι ένα σπουδαίο πράγμα».

Μιλώντας στη συνέντευξη Τύπου στο tenninews.gr ο Στέφανος Τσιτσιπάς απάντησε στο ερώτημα εάν είναι πιο σημαντικό το ATP Finals 2019 ή το Monte Carlo Masters 2021.

«Τη σημερινή νίκη τη θεωρώ ακόμα πιο σημαντική από αυτή του Nitto, σημαίνει πάρα πολλά. Πάλευα πάρα πολύ καιρό γι' αυτό το συναίσθημα. Ήταν δύσκολο. Ήθελα για πολύ καιρό έναν τίτλο και το ήθελα πραγματικά. Είναι πολύ σημαντική διάκριση για μένα. Η νίκη μου στο Nitto ATP Finals με είχε συγκινήσει πάρα πολύ και μπορεί να μην το είχα δείξει, αλλά μετά τον αγώνα τα συναισθήματα είναι πιο έντονα στα αποδυτήρια», είπε ο Έλληνας.

Επόμενος σταθμός του είναι η Βαρκελώνη και το Barcelona Open (19-25/4). Έχει περάσει μπάι στον 2ο γύρο και θα παίξει με Μοντέιρο ή Μουνάρ. Θυμίζουμε είναι στο Νο2 του ταμπλό πίσω από τον Ράφα Ναδάλ και στην ίδια πλευρά με τον Αντρέι Ρούμπλεφ (ημιτελικός).

Let your dreams be your wings.

Monte-Carlo thank you for all the small things that add to the journey! Appreciation is a wonderful thing. @rolexmcmasters pic.twitter.com/0FsQUTXW2r

— Stefanos Tsitsipas (@steftsitsipas) April 18, 2021