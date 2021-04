Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έγραψε ιστορία στο Monte Carlo αφού έγινε ο πρώτος Έλληνας που κατακτά τίτλο Masters στο τένις!

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας επικράτησε σε 1.11' στον τελικό του Monte Carlo Masters με 6-3, 6-3 του Ρώσου Αντρέι Ρούμπλεφ και έφτασε στους 6 τίτλους καριέρας σε 14 τελικούς που έχει αγωνιστεί.

Αυτός είναι ο δεύτερος σπουδαιότερος τίτλος στην καριέρα του, μετά από το ATP Finals 2019 , και έχει και 4 τίτλους ATP 250.

Για να φτάσει στον τίτλο απέκλεισε στον ημιτελικό τον παίκτη που έβγαλε νοκ άουτ τον Νόβακ Τζόκοβιτς , τον Νταν Έβανς, και στον τελικό επικράτησε του Ρούμπλεφ ο οποίος απέκλεισε τον Ράφα Ναδάλ!

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το live του αγώνα.

Αυτή ήταν η 4η νίκη του Τσιτσιπά σε 7 αγώνες απέναντι στον Αντρέι Ρούμπλεφ ο οποίος την Δευτέρα θα είναι στο Νο7 και ο Στέφανος θα παραμείνει στο Νο5.

Μαζί με τον τίτλο ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα πάρει και ως prize money 251,085 ευρώ.

Ο Έλληνας είναι πλέον και στην 1η θέση στην "κούρσα" που οδηγεί στο ATP Finals 2021 που θα διεξαθχεί στο Τορίνο τον Νοέμβριο.

Στο 1ο σετ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς αρχίζει με μπρέικ (2-0) και θα υπερασπιστεί το μπρέικ για να φτάσει στο 3-0!

Ο Αντρέι Ρούμπλεφ θα κρατήσει για πρώτη φορά το σερβίς του για να μειώσει σε 3-1 αλλά ο Στέφανος Τσιτσιπάς με love service game φτάνει στο 4-1! Μειώνει εκ νέου σε 4-2 ο Ρώσος αλλά ο Έλληνας κρατάει πάλι το σερβίς του και οδηγεί το σετ στο 5-2.

Με love service game μειώνει σε 5-3 ο Ρούμπλεφ αλλά ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα κλείσει το σετ στο 6-3!

Ο Τσιτσιπάς έχει 9 winners και 5 αβίαστα λάθη και ο Ρούμπλεφ έχει 4-8.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα προηγηθεί με μπρέικ (2-1) στο 2ο σετ και με το σερβίς του θα φτάσει στο 3-1.

Μειώνει σε 3-2 ο Αντρέι Ρούμπλεφ και σε 4-3. Θα πάει στο 5-3 ο Στέφανος και με μπρέικ θα κλείσει στο 6-3!

O Στέφανος Τσιτσιπάς είχε 18 winners και 13 αβίαστα στο παιχνίδι και ο Αντρέι Ρούμπλεφ 10-21. Τα μπρέικ πόιντ ήταν 3/3 και 0/0.

Stunning from start to finish

@steftsitsipas at this absolute best on his way to a maiden ATP Masters 1000 title! #RolexMCMasters pic.twitter.com/99ecVCg4h3

— ATP Tour (@atptour) April 18, 2021