Τόσο ο Ηλίας Πουρσανίδης όσο και ο Χρήστος Καρυπίδης βρέθηκαν στην πρώτη προπόνηση του ΟΦΗ και μαζί με τον Χρήστο Κόντη μίλησαν στους παίκτες για τη νέα χρονιά.

Σε ρυθμούς της νέας σεζόν μπήκε ο ΟΦΗ καθώς πραγματοποίησε την πρώτη του προπόνηση όπου βρέθηκε τόσο ο αντιπρόεδρος της ομάδας, Ηλίας Πουρσανίδης, όσο και ο νέος επικεφαλής του ποδοσφαιρικού τμήματος, Χρήστος Καρυπίδης.

Ο πρώτος παρουσίασε τον δεύτερο στους παίκτες και αναφέρθηκε στη νέα σεζόν, λέγοντας τα εξής: «Μετά τα όσα καταφέρατε και πετύχατε την προηγούμενη αγωνιστική σεζόν, μας περιμένει όλους μια ακόμα πιο απαιτητική ποδοσφαιρική χρονιά. Μπροστά μας έχουμε πλέον τρεις διοργανώσεις με πολύ ενδιαφέροντα παιχνίδια στην Ευρώπη, έπειτα από πολλά χρόνια για την ομάδα μας, αλλά και οι αγώνες σε πρωτάθλημα και κύπελλο που είναι εξίσου σημαντικοί για εμάς».

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο προπονητής της ομάδας, Χρήστος Κόντης, τονίζοντας: «Πετύχατε πολλά πέρυσι αλλά και φέτος αναμένεται μια σεζόν με πολλές προσδοκίες. Ό, τι έγινε πέρυσι ανήκει στο παρελθόν. Κοιτάμε μόνο μπροστά και το μέλλον αρχίζει από σήμερα. Έχουμε μπροστά μας τρεις πολύ ανταγωνιστικές διοργανώσεις και φυσικά την ευκαιρία να αγωνιστούμε σε ευρωπαϊκούς αγώνες. Ο βασικός μας στόχος είναι να συμμετέχουμε ξανά στα play offs 5-8 και φυσικά να είμαστε ανταγωνιστικοί στον θεσμό του κυπέλλου, αφού εμείς είμαστε οι κυπελλούχοι.

Χρονικά ο πρώτος στόχος όμως είναι στις 12 Αυγούστου. Το Σούπερ Καπ, άρα εκεί πρέπει να επικεντρωθούμε. Πως θα νικήσουμε και πως θα κατακτήσουμε ένα ακόμα τρόπαιο. Η δουλειά και η σκέψη μας για το Σούπερ Καπ αρχίζει από σήμερα. Για να πετύχουμε όμως αυτό τον στόχο πρέπει να δουλέψουμε σκληρά το επόμενο διάστημα και φυσικά να μείνουμε ενωμένοι. Όπως πέρυσι καταφέρατε να κατακτήσετε το κύπελλο μέσα από τη δουλειά σας, έτσι και φέτος πρέπει να κάνετε το ίδιο».