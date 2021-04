Ιδιαίτερα συγκινημένος ήταν ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατά την διάρκεια της απονομής του τίτλου που κατέκτησε στο Monte Carlo Masters ένα από τα πιο παλιά και φημισμένα τουρνουά τένις στον κόσμο.

Ο Έλληνας τενίστας ανέβηκε στο βάθρο και πήρε μόνος του το τρόπαιο και δέχτηκε τα συγχαρητήρια από τον πρίγκιπα Αλβέρτο του Μονακό. Εν συνεχεία ακούστηκε προς τιμήν του ο εθνικός ύμνος της Ελλάδος και έκανε δηλώσεις.

Στρέφοντας στο βλέμμα του προς τον Αντρέι Ρούμπλεφ είπε: «Ξέρω πώς αισθάνεσαι. Έχω υπάρξει σε αυτή τη θέση. Είσαι σπουδαίος αθλητής. Θέλω μαζί να βοηθήσουμε το σπορ να μεγαλώσει. Έρχονται καλύτερες μέρες και για τους δυο μας. Έχουμε μακρύ δρόμο μπροστά μας. Ξεκινήσαμε μαζί από τα juniors και φτάσαμε εδώ».

Εν συνεχεία μίλησε για την πρώτη του παρουσία στο Μόντε Κάρλο και αφιέρωσε τον τίτλο στον πρώτο προπονητή του: «Ήταν για μένα ένα μακρύ ταξίδι. Ήρθα πρώτη φορά εδώ σε ηλικία έξι ετών. Έβλεπα τον Ράφα, τον Ρότζερ και τον Νόβακ σε αυτό το τουρνουά και τους θαύμαζα.

Είμαι πολύ χαρούμενος που είμαι εδώ. Είχα μία πολύ καλή εβδομάδα. Θέλω να αφιερώσω αυτό το τρόπαιο στον πρώτο προπονητή μου στην Ελλάδα, Γιώργο Φουντούκο, ο οποίος μου έμαθε το άθλημα. Φυσικά και στους γονείς μου και όλη μου την ομάδα».

Από την πλευρά του ο Αντρέι Ρούμπλεφ είπε: «Συγχαρητήρια στον Στέφανο που έπαιξε φοβερό τένις. Έχεις δουλέψει πάρα πολύ και είσαι και θα είσαι από τους καλύτερους παίκτες και τα επόμενα χρόνια. Είχα μια σπουδαία εβδομάδα και είμαι περήφανος που έφτασα έως εδώ».

Αυτός ήταν ο 1ος τελικός Masters για τον Ρώσο και ο 3ος για τον Έλληνα.

Literally no-one: @steftsitsipas : thanks the photographers in his victory speech #RolexMCMasters pic.twitter.com/IcVmzOgwIU

Not to be today, but an amazing week for @AndreyRublev97 pic.twitter.com/s7gzaSMPI1

— Tennis TV (@TennisTV) April 18, 2021