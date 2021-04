Στην πιο σύντομη συνέντευξη Τύπου στην ιστορία του τένις πρωταγωνίστησε ο Χούμπερτ Χούρκατς.

Ο Πολωνός που πριν από λίγες ημέρες κατέκτησε το Miami Open μετά από τη νίκη του επί του Φαμπιάνο στην πρεμιέρα του στο Monte Carlo Masters κλήθηκε να μιλήσει στη συνέντευξη Τύπου.

Εκεί όμως τον περίμενε μια έκπληξη. Κάθισε για να μιλήσει αλλά δεν μίλησε. Προφανώς υπήρχε λάθος συνεννόηση και δεν υπήρχαν δημοσιογράφοι για να κάνουν ερωτήσεις! Έτσι έφυγε χωρίς να μιλήσει.

Οι συνεντεύξεις Τύπου γίνονται μέσω zoom και μάλλον κανείς δεν είχε ενημερωθεί για την ώρα που μιλάει ο Πολωνός.

Seeing as there were no questions in the press conference...

What would you have asked @HubertHurkacz? https://t.co/ykmCLlAq07

— Tennis TV (@TennisTV) April 13, 2021