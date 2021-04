Τον πρώτο τίτλο Masters της καριέρας του κατέκτησε ο Χούμπερτ Χούρκατς .

Ο 24χρονος Πολωνός επικράτησε με 7-6 (4), 6-4 του 19χρονου Ιταλού Γιανίκ Σίνερ στον μεγάλο τελικό της Κυριακής και κατέκτησε το Miami Open.

Η εμπειρία του Χούρκατς τον οδήγησε στον τίτλο ενώ ο νεαρός Σίνερ "λύγισε" από την πίεση και υπέπεσε σε δεκάδες λάθη.

Ο Χούμπερτ Χούρκατς θ' ανέβει την Δευτέρα (5/4) από το Νο37 στο Νο16 (ρεκόρ καριέρας) της παγκόσμιας κατάταξης και ο Γιανίκ Σίνερ θα είναι στο Νο21 έχοντας κερδίσει 10 θέσεις αυτή την εβδομάδα.

Αυτός είναι ο 3ος τίτλος (2ος στο 2021), και ο μεγαλύτερος, στην καριέρα του Χούρκατς ο οποίος θυμίζουμε απέκλεισε στον προημιτελικό το Νο5 κόσμου, τον Στέφανο Τσιτσιπά και στον ημιτελικό το Νο8 Αντρέι Ρούμπλεφ.

Στο 1ο σετ, ο Χούρκατς με μπρέικ θα φτάσει στο 2-0 και με το σερβίς του στο 3-0 αλλά ο Σίνερ θα πάρει πίσω το μπρέικ (3-2) και θα ισοφαρίσει σε 3-3. Ο Ιταλός θα πετύχει νέο μπρέικ στο 11ο γκέιμ (6-5) αλλά ο Πολωνός θα το πάρει αμέσως πίσω για το 6-6.

Στο τάι μπρέικ ο Χούρκατς ήταν πιο αποτελεσματικός και έφτασε στο 7-6 (4).

Στο 2ο σετ, ο Πολωνός με 2 μπρέικ στη σειρά πάει στο 3-0 και με το σερβίς του στο 4-0. Ο Ιταλός θα πάρει πίσω το ένα μπρέικ (4-2) και θα μειώσει με το σερβίς του σε 4-3.

Με δυσκολία ο Χούρκατς θα κρατήσει το σερβίς του (5-3) και θα κλείσει το σετ στο 6-4.

Huge from Hubi @HubertHurkacz rallies late to claim the opening set 7-6 from Jannik Sinner. #MIamiOpen pic.twitter.com/RqdiXK2m8D

— Tennis TV (@TennisTV) April 4, 2021