H Καλαμάτα επικράτησε του Λεβαδειακού με 3-1 σε φιλικό παιχνίδι που έγινε στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας.

Η Καλαμάτα άρχισε με νίκη τα φιλικά της στο πλαίσιο του βασικού σταδίου προετοιμασίας της στο Μπάνσκο της Βουλγαρίας ενόψει της σεζόν της επιστροφής στην κορυφαία κατηγορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Σε ένα ματς από τα... προσεχώς η ομάδα του Παναγιώτη Χριστοφιλέα επικράτησε του Λεβαδειακού του Ηλία Χαραλάμπους με 3-1.

Η Μαύρη Θύελλα μπήκε δυνατά στο παιχνίδι, ανοίγοντας το σκορ μόλις στο 6ο λεπτό, με τον Χούλιο Αλόνσο να βρίσκει δίχτυα για το 1-0. Οι Μεσσήνιοι είχαν συνολικά καλή εικόνα στο πρώτο μέρος και τη μετουσίασαν με δεύτερο γκολ, λίγο πριν την ανάπαυλα, με τον Μπολιβάρ.

Ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας άλλαξε όλη την ενδεκάδα στο δεύτερο μέρος, όμως η Καλαμάτα βρήκε τρίτο γκολ, με σκόρερ τον Μπακαγιόκο. Το μόνο που άλλαξε ως το φιναλε ήταν το σκορ, καθώς ο Λεβαδειακός μείωσε στο τελικό 3-1 με τον Εμμανουηλίδη.

Η αρχική ενδεκάδα της ομάδας μας: Βασίλιεβιτς – Καλουτσικίδης, Στρούγγης, Ροντρίγκες, Αλόνσο – Πινιέιρο, Κατάλντι, Σίγκουρντσον – Βάργκας, Μπολίβαρ, Μορέιρα.

Η ενδεκάδα του β ημιχρόνου: Γκίνης, Πέρες, Μπακαγιόκο, Παναγιώτου, Ναούμης, Ντιαρά, Φρίμπονγκ, Καρυπίδης, Μπονέτο, Χάμζα, Μουζάκης.

Η ενδεκάδα με την οποία ξεκίνησε ο Λεβαδειακός: Ανάκερ, Λιάγκας, Βήχος, Νίκας, Γκούμας, Λαμαράνα, Χαβαλες, Τάμπος, Τσάρας, Παπαδόπουλος, Οζέγκοβιτς.

Στο σχόλιο του στην επίσημη σελίδα της ΠΑΕ μετά το ματς ο Παναγιώτης Χριστοφιλέας ανέφερε: «Ηταν ένα πολύ δυνατό παιχνίδι προετοιμασίας. Είμαστε ευχαριστημένοι από την προσπάθεια των ποδοσφαιριστών, από την τακτική συμπεριφορά που είχανε. Σίγουρα δεν μένουμε στο αποτέλεσμα θα δουλέψουμε πάρα πολύ ώστε να εμφανιστούμε όσο το δυνατόν πιο έτοιμοι στην πρώτη αγωνιστική του πρωταθλήματος.

Θέλουμε να παίξουμε ένα ποδόσφαιρο σύμφωνα με τις δυνατότητες που έχει η ομάδα. Επίσης επειδή είμαστε μια καινούργια ομάδα, χρειαζόμαστε χρόνο για να βρεθούμε μαζί και αυτό κάνει τις προπονήσεις μας πιο απαιτητικές για να ετοιμαστούμε καλύτερα».