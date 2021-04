Την παρθενική τους νίκη σε διπλό σε Masters σημειώσαν στο Μόντε Κάρλο οι αδελφοί Τσιτσιπά.

Ο Στέφανος και Πέτρος Τσιτσιπάς απέκλεισαν με 7-6 (4), 3-6, 11-9 τους Kέβιν Κράβιτς / Χόρια Τεκάου και προκρίθηκαν στους "16" στο Monte Carlo Masters εκεί όπου την Τετάρτη (15:00) θα παίξουν με τους Κρίστιαν Γκάριν/Γκουίντο Πέγια.

Το παιχνίδι είχε ξεκινήσει την Δευτέρα και διακόπηκε στο 1ο σετ με τους αδελφούς Τσιτσιπά να είναι στο 5-4. Ο Στέφανος και ο Πέτρος κέρδισαν το 1ο σετ στο τάι μπρέικ αλλά έχασαν σχετικά εύκολα το 2ο με 6-3.

Στο 3ο και καθοριστικό σετ, βρέθηκαν μπροστά με 3-1, 5-2 αλλά οι αντίπαλοι τους έφτασαν στο 9-7! Οι αφοί Τσιτσιπά θα σβήσουν 2 ματς πόιντ (9-7) και ένα διπλό λάθος θα τους δώσει την ευκαιρία να φτάσουν εκείνοι σε ματς πόιντ το οποίο θα εκμεταλλευτούν.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Χιλιανός Γκάριν που θα βρεθεί απέναντι στους αδελφούς Τσιτσιπά στο διπλό (Τετάρτη) είναι υποψήφιος αντίπαλος του Στέφανου και στο απλό.

