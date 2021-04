Το Νο1 κόσμου, τον Νόβακ Τζόκοβιτς , ο οποίος επιστρέφει στη δράση μετά από το Australian Open, θ΄αντιμετωπίσει στον 2ο γύρο του Monte Carlo Masters, ο Γιανίκ Σίνερ .

Ο 19χρονος Ιταλός που είναι στο Νο22 κόσμου απέκλεισε με 6-3, 6-4 τον Ισπανό Ράμος Βινόλας και θα συναντήσει τον Νόβακ Τζόκοβιτς για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Ο συμπατριώτης του, Φάμπιο Φονίνι , ο οποίος είναι και ο τελευταίος χρονικά (2019) νικητής στο Μόντε Κάρλο απέκλεισε με 6-2,7-5 τον Κετσμάνοβιτς και θα παίξει με τον Τζόρνταν Τόμπσον.

Το Νο3 κόσμου, ο Ράφα Ναδάλ που είναι και 11 φορές νικητής στο Monte Carlo θα κάνει πρεμιέρα στους "32" με τον Φεντερίκο Ντελμπόνις ο οποίος έβγαλε νοκ άουτ με 7-5,6-1 τον Αντριάν Μαναρινό.

Ο Κριστιάν Γκάριν ξεκίνησε να παίζει την Δευτέρα με τον Φελίξ Οζέ Αλιασίμ αλλά η βροχή "μετέφερε" το παιχνίδι τους την Τρίτη. Ο Καναδός πριν από την διακοπή ήταν στο 4-2 και έφτασε και στο 5-2.

Ο Χιλιανός του έσβησε 4 ευκαιρίες να κλείσει το σετ και τελικά επικράτησε με 7-6 (3), 6-1 προς απογοήτευση του νέου προπονητή του Αλιασίμ, Τόνι Ναδάλ. Ο Γκάριν θα παίξει με τον Μίλμαν και τον νικητή περιμένει ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Ο Ντιμιτρόφ απέκλεισε με 6-3,6-4 τον Στρουφ και θα συναντήσει τον Ζερεμί Σαρντί.

