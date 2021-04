Στους "16" καλύτερους στο Monte Carlo Masters προκρίθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς .

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας που είναι στο Νο5 κόσμου απέκλεισε στον 2ο γύρο με 6-3, 6-4 τον Ρώσο (Νο29) Ασλάν Καράτσεφ και θα παίξει την Πέμπτη (15/4) στον 3ο γύρο με τον νικητή του αγώνα Κριστιάν Γκάριν-Τζον Μίλμαν.

Αυτή ήταν η πρώτη νίκη του Τσιτσιπά επί του Καράτσεφ (1ο παιχνίδι) και η 5η για τον Έλληνα στο Monte Carlo Masters.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είχε 16 αβίαστα λάθη και ο Ασλάν Καράτσεφ 32.

Στο 1ο σετ και στο 1ο game ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα σβήσει διπλό μπρέικ πόιντ θα προηγηθεί με 1-0 και εν συνεχεία με 2-1. Στο 4ο ο Έλληνας θα έχει μπρέικ πόιντ και θα το εκμεταλλευτεί για το 3-1!

Με love service game θα μειώσει σε 4-2 ο Ασλάν Καράτσεφ αλλά με ευκολία ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα πάει στο 5-2. Με το σερβίς του θα κλείσει το σετ στο 6-3!

Στο 2ο σετ, ο Ασλάν Καράτσεφ θα σβήσει τριπλό μπρέικ πόιντ του Στέφανου Τσιτσιπά και θα πάρει το 1ο γκέιμ.

Θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ στο 3ο ο Στέφανος Τσιτσιπάς και με την πρώτη ευκαιρία θα φτάσει σε μπρέικ και στο 2-1. Ο Έλληνας θα σβήσει διπλό μπρέικ πόιντ για να πάει στο 3-1 και ο Ρώσος μειώνει σε 3-2.

Μειώνει εκ νέου (4-3) ο Καράτσεφ και ο Τσιτσιπάς θα τελειώσει το παιχνίδι στο σερβίς του (6-4).

'Witness the game'@steftsitsipas in fine form in Monte-Carlo, as he brushes aside Karatsev 6-3 6-4 to reach the last 16#RolexMCMasters pic.twitter.com/p7cB8M5gfb

— Tennis TV (@TennisTV) April 13, 2021