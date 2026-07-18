Την «ευρωπαϊκή» λίστα του για τα δύο παιχνίδια εναντίον της Ντιναμό Κιέβου στο πλαίσιο του β' προκριματικού γύρου του Europa League δημοσιοποίησε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος έχει συμπεριλάβει και τις τέσσερις μεταγραφές του.

Ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την προσεχή Πέμπτη (23/7) στην Πολωνία τη Ντιναμό Κιέβου στο δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League, ο επαναληπτικός θα διεξαχθεί μια εβδομάδα αργότερα, την Πέμπτη (30/7) στην Tούμπα και ο Δικέφαλος ανακοίνωσε την λίστα του για τα δύο παιχνίδια.

Ο νέες μεταγραφές του ΠΑΟΚ, δηλαδή οι Άλι, Ελουστόντο, Χατζηδιάκος και Σανταμαρία συμπεριλήφθηκαν στη λίστα, στην οποία κάθε ομάδα έχει το δικαίωμα μάξιμουμ δύο αλλαγών μέχρι και την παραμονή του πρώτου αγώνα.

Λίστα Α'

Άλι, Μπάμπα, Μπάλντε, Μπαλωμένος, Τάισον, Καμαρά, Ελουστόντο, Γκόμεζ, Γκουγκεσασβίλι, Χατζηδιάκος, Γερεμέγεφ, Κένι, Κωνσταντέλιας, Λύρατζης, Μιχαηλίδης, Μοναστηρλής, Παβλένκα, Πέλκας, Σανταμαρία, Τέιλορ, Θυμιάνης, Τσιφτσής, Τσοπούρογλου, Ζαφείρης, Ζίβκοβιτς.

Λίστα Β’

Αρετής, Αβράμπος, Μπαταούλας, Μπελερής, Μπέρδος, Χαλδέζος, Χατσίδης, Ντούνγκα, Καλπάκης, Κοσίδης, Κωττάς, Κούπενος, Λαζαρίδης, Μανασίδης, Ματέρα, Μύθου, Νικολαΐδης, Νικολακούλης, Γρηγόρης-Αλέξανδρος Παπαδόπουλος, Μιχαήλ Παπαδόπουλος, Τσιντσόλης, Βυρσοκινός.