H Τζέσικα Πεγκούλα θα είναι η αντίπαλος της Μαρίας Σάκκαρη στον 4ο γύρο του Miami Open.

H 27χρονη Αμερικανίδα που είναι στο Νο33 της παγκόσμιας κατάταξης απέκλεισε με 6-1, 4-6, 6-4 το Νο6 κόσμου την Τσέχα Καρολίνα Πλίσκοβα και θα παίξει με την Μαρία Σάκκαρη για μια θέση στα προημιτελικά.

Η Μαρία Σάκκαρη και η Τζέσικα Πεγκούλα έχουν δώσει στο παρελθόν έναν αγώνα με νικήτρια την Ελληνίδα. Η Σάκκαρη είχε επικρατήσει με 6-2, 6-1 το 2019 στο Eastbourne.

Η Πεγκούλα πριν από λίγες εβδομάδες έφτασε στον προημιτελικό του Australian Open όπου και αποκλείστηκε από την φιναλίστ Τζένιφερ Μπράντι.

Remarkable win @JLPegula claims her h overall Top 10 win after defeating Ka. Pliskova in three sets. #MiamiOpen pic.twitter.com/xdJN5b1fEW

Down 1-4 in the second set, @KaPliskova bounces back to secure it 6-4!#MiamiOpen pic.twitter.com/XKxY878iMm

