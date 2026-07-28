Η Ελλάς Σύρου ανακοίνωσε την απόκτηση του Μάρκου Νίνο από την ΑΕΚ, με τον ποδοσφαιριστή να συνεχίζει για δεύτερη σεζόν στους Κυκλαδίτες.

Μια πολύ δυνατή ανανέωση ποδοσφαιριστή ανακοίνωσε η Ελλάς Σύρου, στο πλαίσιο της διαμόρφωσης του ρόστερ για την αγωνιστική περίοδο που έρχεται.

Οι Κυκλαδίτες γνωστοποίησαν την παραμονή του Μάρκου Νίνο, τον οποίο απέκτησαν -ως ελεύθερο- από την ΑΕΚ στην οποία άνηκαν τα δικαιώματά του. Την περασμένη σεζόν ο 23χρονος εξτρέμ ήταν δανεικός από την Ένωση στους Συριανούς και ξεχώρισε με την παρουσία του, καταγράφοντας 21 συμμετοχές (1 γκολ, 5 ασίστ).

Η ανακοίνωση:

Η ΠΑΕ Ελλάς Σύρου ανακοινώνει την ανανέωση της συνεργασίας της με τον ποδοσφαιριστή Μάρκο Νίνο.

Ο 23χρονος μεσοεπιθετικός ξεκίνησε την καριέρα του από τα τμήματα υποδομής του Πανιώνιου, φτάνοντας έως και την πρώτη ομάδα.

Ακολούθησε μια τριετία όπου αγωνίστηκε με την ΑΕΛ στη Superleague 2, ενώ στη συνέχεια βρέθηκε στην ΑΕΚ, αποτελώντας μέλος της Ομάδας Β’.

Την περασμένη σεζόν βρέθηκε στην Ελλάς Σύρου, ως δανεικός από την «Ένωση» και πλέον εντάχθηκε στο ρόστερ της ομάδας μας ως ελεύθερος.

Μάρκο σου ευχόμαστε υγεία και πολλές επιτυχίες.