Στους "16" του Miami Open προκρίθηκε για πρώτη φορά στην καριέρα της η Μαρία Σάκκαρη .

Η Ελληνίδα τενίστρια (Νο25) απέκλεισε με 6-0, 6-1 την άπειρη Ρωσίδα Λουντμίλα Σαμσόνοβα (Νο126) και θα παίξει για μια θέση στα προημιτελικά με την νικήτρια του αγώνα της Καρολίνας Πλίσκοβα με την Τζέσικα Πεγκούλα.

Η Μαρία Σάκκαρη δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης στην Σαμσόνοβα και έχει μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να επιστρέψει στα προημιτελικά ενός τουρνουά WTA 1000.

Το παιχνίδι είχε διάρκεια 1.06'. Η Σάκκαρη είχε 6/14 μπρέικ πόιντ (0/0) και οι πόντοι ήταν 60-31.

Στο 1ο σετ, η Μαρία Σάκκαρη θα φτάσει με το "καλημέρα" σε διπλό μπρέικ πόιντ και με την 2η ευκαιρία θα πετύχει μπρέικ (1-0). Η Ελληνίδα στη συνέχεια θα σβήσει 2 μπρέικ πόιντ για να προηγηθεί με 2-0.

Με νέο μπρέικ θα πάει στο 3-0 και με το 3ο της μπρέικ στο 5-0! Θα ολοκληρώσει το σετ στο 6-0 σε 26'.

Η Μαρία Σάκκαρη θα ξεκινήσει με μπρέικ και στο 2ο σετ (1-0) και με το σερβίς της θα φτάσει στο 2-0.

Νέο μπρέικ για το 3-0 από την Ελληνίδα η οποία θα σβήσει 3 μπρέικ πόιντ για να προηγηθεί με 4-0.

Η Λουντμίλα Σαμσόνοβα θα σβήσει διπλό μπρέικ πόιντ και μετά από 5 ισοπαλίες και μια ώρα αγώνα θα μειώσει σε 4-1! Πρώτο γκέιμ μετά από το 10-0 της Σάκκαρη.

Με love service game θα φτάσει στο 5-1 και με μπρέικ στο 6-1.

Fist pumps all already @mariasakkari takes the opening set, 6-0.#MiamiOpen pic.twitter.com/SEjcwrcsSI

— wta (@WTA) March 28, 2021