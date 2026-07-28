Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας θεωρείται ποδοσφαιριστής της Ντόρτμουντ και την Τρίτη (28/07) θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις και θα ανακοινωθεί από τον σύλλογο.

Μόνιμος κάτοικος του Ντόρτμουντ αναμένεται να γίνει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, όπως διαβάσατε στο Gazzetta, καθώς απομένουν τα τυπικά για την ολοκληρώσει της μεταγραφής του στους Βεστφαλούς.

Έπειτα από το νέο ραντεβού που είχε ο Όλε Μπουκ τη Δευτέρα (27/07) με την πλευρά της Γκενκ, οι δύο σύλλογοι ήρθαν σε οριστική συμφωνία με ένα ποσό που ξεπερνάει τα 35 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα ο 19χρονος μεσοεπιθετικός να προβάρει ήδη τα κιτρινόμαυρα των Γερμανών.

Σήμερα (28/07), αναμένεται ο διεθνής εξτρέμ να περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να βάλει την υπογραφή του στο νέο του, πενταετές συμβόλαιο με τους Βεστφαλούς και να αρχίσει αμέσως δουλειά.