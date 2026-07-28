Καρέτσας - Ντόρτμουντ: Περνάει από ιατρικά και ανακοινώνεται
Μόνιμος κάτοικος του Ντόρτμουντ αναμένεται να γίνει ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, όπως διαβάσατε στο Gazzetta, καθώς απομένουν τα τυπικά για την ολοκληρώσει της μεταγραφής του στους Βεστφαλούς.
Έπειτα από το νέο ραντεβού που είχε ο Όλε Μπουκ τη Δευτέρα (27/07) με την πλευρά της Γκενκ, οι δύο σύλλογοι ήρθαν σε οριστική συμφωνία με ένα ποσό που ξεπερνάει τα 35 εκατ. ευρώ, με αποτέλεσμα ο 19χρονος μεσοεπιθετικός να προβάρει ήδη τα κιτρινόμαυρα των Γερμανών.
Σήμερα (28/07), αναμένεται ο διεθνής εξτρέμ να περάσει από τις καθιερωμένες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να βάλει την υπογραφή του στο νέο του, πενταετές συμβόλαιο με τους Βεστφαλούς και να αρχίσει αμέσως δουλειά.
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