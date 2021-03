Την πρώτη του νίκη μετά από 3 χρόνια πέτυχε σε Masters ο Θανάσης Κοκκινάκης.

Ο Αυστραλός τενίστας, παιδί δυο Ελλήνων, ο άνθρωπος που είχε κερδίσει το 2018 τον Ρότζερ Φέντερερ στο Miami Open, επικράτησε με 6-3,6-3 στον 1ο γύρο του 17χρονου Ιάπωνα Σιντάρο Μοτσιζούκι και θα παίξει στους "64" με τον Μαγυάρο Μάρτον Φούτσοβιτς.

Στο μεταξύ ο Βρετανός Τζακ Ντρέιπερ, στην 1η του παρουσία στο tour, την ώρα του σετ πόιντ στον αγώνα (7-5) του 1ου γύρου με τον Μικαήλ Κουκούσκιν, κατέρρευσε και αποχώρησε από το παιχνίδι!

Ο Κουκούσκιν θα παίξει με τον Καράτσεφ.

