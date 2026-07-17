Σκροπολίθας: «Πρέπει πάντα να βάζεις υψηλούς στόχους»

Ο προπονητής της Εθνικής Εφήβων Βασίλης Σκροπολίθας μίλησε για την προετοιμασία της ομάδας εν όψει του Ευρωμπάσκετ U18.

Η Εθνική Εφήβων βρίσκεται στην Ιταλία προκειμένου να δώσει ένα πολύ δυνατό τεστ ενόψει της συμμετοχής της στο Ευρωμπάσκετ U18. Οι διεθνείς του Βασίλη Σκροπολίθα θα αντιμετωπίσουν στο πλαίσιο της προετοιμασίας τους την Ισπανία, την Ιταλία και την Γαλλία σε διεθνές τουρνουά που θα φιλοξενηθεί στην Αγρόπολη (17-19/7).

«Αυτό που θέλουμε σε όλες τις εθνικές ομάδες ως κύριο χαρακτηριστικό, είναι η μαχητικότητά μας, να προσπαθήσουμε να παίξουμε γρήγορα», τόνισε ο ομοσπονδιακός προπονητής των Εφήβων και συνέχισε: «Θέλουμε, κυρίως, να δημιουργήσουμε την απαραίτητη χημεία σε αυτή την ομάδα, καταφέρνοντας παιδιά, που έρχονται από διαφορετικούς συλλόγους, να γίνουν σύνολο μέσα σε ενάμιση μήνα. Θέλουμε, με αυτό τον τρόπο, να δείξουμε σε κάθε ματς, ότι είμαστε άξιοι για την νίκη».

Ο Σκροπολίθας πιστεύει ότι η σεζόν με τα πολλά ανταγωνιστικά παιχνίδια βοηθά τους νεαρούς αθλητές: «Εκ των πραγμάτων αυτό το στοιχείο βοηθά. Η ΕΟΚ έχει θεσπίσει το Rising Stars, που μαζί με το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα, προσφέρει περισσότερα ανταγωνιστικά παιχνίδια στα παιδιά, αν και φυσικά θα ήταν ευχής έργον να μπορούν αυτά τα παιδιά να παίζουν και στις ανδρικές τους ομάδες, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες. Το σημαντικό είναι τα παιδιά να έχουν παραστάσεις, να παίρνουν πρωτοβουλίες ανεξαρτήτως αν κάνουν λάθη και να μην προπονούνται απλά, ή να έχουν μικρό χρόνο συμμετοχής, καθώς έτσι δε θα έχουν την αναμενόμενη εξέλιξη μέσω του αγωνιστικού ρυθμού. Σίγουρα, όμως, βοήθησε φέτος το γεγονός, ότι τα παιδιά έδωσαν πολλά ανταγωνιστικά παιχνίδια».

Επιστρέφοντας στο Ευρωμπάσκετ U18, ο προπονητής της Εθνκής Εφήβων αναφέρθηκε στη δυσκολία που κρύβει ο όμιλος στον οποίο βρίσκεται η Ελλάδα: «Σε μια πρώτη ανάγνωση, που έχουμε κάνει με το τεχνικό επιτελείο, το οποίο πάντα βρίσκεται σε εγρήγορση, έχουμε εικόνα για τις δύο από τις τρεις ομάδες και με τη Γαλλία θα αποκτήσουμε μια πολύ καλή άποψη στο τουρνουά της Ιταλίας. Σε ένα Ευρωμπάσκετ κανείς δεν πάει για να μη βρίσκεται στην κορύφωση της απόδοσής του, το επίπεδο είναι υψηλό. Το Ισραήλ είναι πολύ καλή ομάδα, η Γαλλία είναι η περσινή φιναλίστ και η Αυστρία ήταν μια ομάδα, που αντιμετωπίσαμε πέρυσι κι έχουμε μια εικόνα για την φιλοσοφία της. Θα αποκτήσουμε ακόμη καλύτερη εικόνα στις επόμενες μέρες».

Ποιος είναι ο στόχος της ομάδας; Ο λόγος του ανήκει: «Θέλουμε οπωσδήποτε να πετύχουμε κάτι καλύτερο από πέρυσι και σίγουρα να διακριθούμε. Πρέπει πάντοτε να βάζεις υψηλούς στόχους, διαφορετικά δε θα μπορέσεις να πετύχεις τίποτα. Το τι θα καταφέρουμε τελικά είναι μια άλλη συζήτηση, ευχόμαστε φέτος να είμαστε πιο τυχεροί στο θέμα της υγείας των αθλητών, για να είμαστε όλοι παρόντες και ενωμένοι να παλεύουμε σε όλα τα παιχνίδια».

Οι αγώνες θα μεταδοθούν από το κανάλι YouTube της ιταλικής ομοσπονδίας και το πρόγραμμα του τουρνουά είναι το εξής:

17/7

19.00 Γαλλία-Ισπανία

21.30 Ιταλία-Ελλάδα

18/7

19.00 Ισπανία-Ελλάδα

21.30 Ιταλία-Γαλλία

19/7

19.00 Ελλάδα-Γαλλία

21.30 Ιταλία-Ισπανία.

