Ο Παναθηναϊκός προχώρησε στη δήλωση της ευρωπαϊκής του λίστας για τα παιχνίδια με την Πάκσι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Δεν συμπεριλήφθηκε ο Φαν Ντρόνγκελεν.

Μία ημέρα πριν από το deadline (18/07, 00:59), ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τα ονόματα των ποδοσφαιριστών που θα βρεθούν στην ευρωπαϊκή λίστα για τα παιχνίδια με την Πάκσι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League.

Στην λίστα Α συμπεριλήφθηκαν οι ακόλουθοι 23 ποδοσφαιριστές:

Πένια, Τσάβες, Κότσαρης, Κάτρης, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ντε Φράι, Τετέι, Γιάγκουσιτς, Αντίνο, Ζαρουρί, Τσέριν, Παντελίδης, Κοντούρης, Τσάπρας, Ταμπόρδα, Καμαρά, Σιώπης, Πελίστρι, Κυριόπουλος, Κρίστιανσεν, Ραστόντερ και Κυριακόπουλος.

Στη λίστα Β μπήκαν οι εξής τέσσερις:

Βύντρα, Μπινιάρης, Λάβδας και Γείτοντας.

Ο λόγος της απουσίας του Φαν Ντρόνγκελεν

Ανάμεσα στα ονόματα της λίστας Α δεν ήταν αυτό του Ρικ Φαν Ντρόνγκελεν, ο λόγος είναι όμως ξεκάθαρα τυπικός. Η συμφωνία για τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό μέσο επετεύχθη μόλις το απόγευμα της Παρασκευής (17/07) κι έτσι δεν ήταν δυνατό να προλάβουν να ολοκληρωθούν εγκαίρως όλες οι διαδικασίες, προκειμένου εκείνος να ανακοινωθεί και να μπορεί να δηλωθεί στην πρώτη φάση.

Κάπως έτσι κρίθηκε καλύτερο να δηλωθούν οι παίκτες που υπάρχουν και στη συνέχεια να γίνει χρήση του δικαιώματος ενός εκ των δύο αλλαγών που έχει η κάθε ομάδα μέχρι και 24 ώρες πριν το πρώτο παιχνίδι και να προστεθεί τότε ο Ολλανδός ποδοσφαιριστής.

Οι παίκτες που έμειναν εκτός λίστας

Πέραν από τους τραυματίες Καλάμπρια και Ίνγκασον, στην ευρωπαϊκή λίστα δεν βρέθηκαν και οι Γεντβάι, Βιλένα, Ταβάρες, Μπακασέτας, Πάντοβιτς, Σισοκό, Σέχου και Πάλμερ-Μπράουν, που δεν υπολογίζονται από τον Τζέικομπ Νίστρουπ.