Mexican Open: Απίθανη πρόκριση Μουσέτι κόντρα στον Σβάρτσμαν (vids)

Μετά από ένα φανταστικό παιχνίδι διάρκειας 2.22' ο Λορέντζο Μουσέτι προκρίθηκε στους "16" στο Mexican Open.

Ο 19χρονος Ιταλός που είναι στο Νο 120 απέκλεισε με 6-3, 2-6, 6-4 τον Αργεντίνο (Νο9) Ντιέγκο Σβάρτσμαν αφού πρώτα τον είδε να του "σβήνει" 5 ματς πόιντ!

Στο 3ο και καθοριστικό σετ με 2 μπρέικ ο Ιταλός θα φτάσει στο 3-0 και εν συνεχεία στο 5-1. Στο σερβίς του Σβάρτσμαν θα έχει τριπλό σετ πόιντ αλλά ο Ντιέγκο θα το σβήσει. Ο Αργεντινός θα σβήσει και άλλα 2 ματς πόιντ και θα φτάσει στο 5-4.

Ο Ιταλός όμως κράτησε την ψυχραιμία του και με το 6ο έκλεισε το παιχνίδι! Αυτή είναι η 1η top-10 νίκη του Μουσέτι.

Σ' άλλο παιχνίδι, ο Μίλος Ράονιτς απέκλεισε με 7-6 (6), 6-4 τον Τομ Πολ.

In just his fourth ATP-level event Italy's @lorenzomusetti_ nabs his first Top 10 win AND his first hard court win. #AMT2021 pic.twitter.com/LknCqANjKA

— Tennis TV (@TennisTV) March 17, 2021