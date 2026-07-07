Ένα από τα πιο παράξενα στατιστικά του φετινού Μουντιάλ είναι πως ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου, Βοζίνια, κατέγραψε περισσότερες πετυχημένες ντρίμπλες από τον Κριστιάνο Ρονάλντο.

Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι η εποχή στην οποία έρχονται στην επιφάνεια κάποια «παράξενα» στατιστικά, όπως για παράδειγμα, ότι ο τερματοφύλακας του Πράσινου Ακρωτηρίου, Βοζίνια, έχει ολοκληρώσει περισσότερες ντρίμπλες στο τουρνουά από τον Κριστιάνο Ρονάλντο!

Αναλυτικότερα, ο αρχηγός της εθνικής ομάδας της Πορτογαλίας ξεκίνησε βασικός και στους 5 αγώνες της ομάδας, μέχρι και τον αποκλεισμό από την Ισπανία και σκόραρε τρία τέρματα, δύο κόντρα στο Ουζμπεκιστάν και ένα στη φάση των «32» κόντρα στη Κροατία, το όποιο ήταν μάλιστα και το πρώτο του στη φάση των νοκ-άουτ της διοργάνωσης.

Από την άλλη ο Βοζίνια, ήταν ο πρωταγωνιστής της φετινής «Σταχτοπούτας» του Μουντιάλ, δηλαδή του Πράσινου Ακρωτήριου, καθώς με τις καίριες επεμβάσεις του βοήθησε την ομάδα να προκριθεί στην επόμενη φάση.

Αν και το «παραμύθι» της χώρας έλαβε τέλος μετά την ήττα με 3-2 από την Αργεντινή στους «32», ο 40χρόνος σημείωσε ένα μοναδικό στατιστικό για τερματοφύλακα, καθώς ολοκλήρωσε με επιτυχία μία ντρίπλα απέναντι στον επιθετικό της Αλμπισελέστε, Λαουτάρο Μαρτίνες.

🚨FACT: Cristiano Ronaldo ends the World Cup knockout stages with less successful dribbles than Vozinha. pic.twitter.com/WfjzHbapdZ — Polymarket Sports (@PolymarketSport) July 6, 2026

Αντιθέτως, ο Ρονάλντο δεν κατάφερε να ολοκληρώσει καμία ντρίμπλα καθ΄όλη τη διάρκεια του τουρνούα, κάτι που σημαίνει πως ο Βοζίνια προσπέρασε με επιτυχία στη φετινή διοργάνωση περισσότερους παίκτες απ΄ότι ένας από τους καλύτερους ποδοσφαιριστές στον κόσμο.