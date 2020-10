Λορέντζο Μουζέτι: Ο πρώτος τενίστας του 2002 που προκρίθηκε σε ημιτελικό τουρνουά ATP (vid)

Οι Ιταλοί συνεχίζουν την επέλαση τους στο παγκόσμιο τένις.

Μετά από τον Γιανίκ Σίνερ ο οποίος έφτασε στους "8" στο Roland Garros και αποκλείστηκε από τον Ράφα Ναδάλ στο προσκήνιο δυνατά βγαίνει και ο Λορέντζο Μουζέτι.

Ο Ιταλός έγινε την Παρασκευή ο πρώτος τενίστας που έχει γεννηθεί το 2002 και εξασφάλισε πρόκριση σε ημιτελικό τουρνουά της ATP.

Τα κατάφερε στη Σαρδηνία όπου και απέκλεισε Γιάνικ Χάνφμαν (Νο.101) με 6-2, 6-4 και θα παίξει στον ημιτελικό με τον Σέρβο Λάσλο Τζέρε.

Ο Μουζέτι που την Δευτέρα θα είναι τουλάχιστον στο Νο123 (άνοδος 20 θέσεων) μέσα σε λίγες εβδομάδες έχει φτάσει στα ημιτελικά σε τουρνουά ATP και έχει κερδίσει τον Σταν Βαβρίνκα και τον Κέι Νισικόρι.

Lorenzo Musetti's star continues to rise

The 18-year-old defeats Hanfmann 6-2 6-4, becoming the first player born in 2002 to reach an ATP semi-final! #SardiniaOpen pic.twitter.com/yVvxvIw8x2

