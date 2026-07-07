Η Κηφισιά διοργάνωσε μια άρτια εκδήλωση για την Ακαδημία της στο St. Catherine's British School, παρουσία περισσοτέρων από 400 παιδιών των τμημάτων υποδομών με τους γονείς τους.

Η Κηφισιά, στο πλαίσιο της διαρκούς εξέλιξής της ως ποδοσφαιρικός οργανισμός, πέρα από την αγωνιστική και διοικητική στελέχωση της πρώτης ομάδας, ώστε να είναι ανταγωνιστική στη Super League, ρίχνει βάρος και στην Ακαδημία της. Στα τμήματα υποδομής του συλλόγου βρίσκονται συνολικά 750 παιδιά, αγόρια και κορίτσια, με το κλαμπ των Βορείων Προαστίων να θέλει τα επόμενα χρόνια να αναδείξει περισσότερους παίκτες που θα προέρχονται από τα σπλάχνα του συλλόγου.

Σε αυτό το πλαίσιο, η Κηφισιά διοργάνωσε το απόγευμα της Δευτέρας (6/7) μια ιδιαίτερα εντυπωσιακή εκδήλωση στο St. Catherine's British School, παρουσία περισσότερων από 400 παιδιών των τμημάτων υποδομών με τους γονείς τους. Από πλευράς κλαμπ έγινε ο απολογισμός τόσο των αγωνιστικών επιτυχιών που πέτυχε η ομάδα στην πορεία της από το Α' Τοπικό μέχρι τις δύο ανόδους στη Super League και το αποκορύφωμα της περσινής παραμονής, όσο και της δουλειάς που έχει γίνει και θα γίνει στην Ακαδημία. Mάλιστα προβλήθηκε και εξαιρετικό video διάρκειας 7 λεπτών για την... ξέφρενη πορεία του συλλόγου.

Ο διοικητικός ηγέτης του κλαμπ, Χρήστος Πρίτσας, κατά την ομιλία του εξέφρασε το όραμά του ώστε η Κηφισιά να έχει την κορυφαία Ακαδημία της Ελλάδας, ενώ είχε αλληλεπίδραση και ανοιχτό διάλογο τόσο με τους γονείς όσο και με τα παιδιά. Ο ισχυρός άνδρας του συλλόγου επισήμανε πως οι προτάσεις των γονέων για την εξέλιξη των τμημάτων υποδομής δεν είναι απλώς καλοδεχούμενες, αλλά... απαραίτητες!

Στα πάνελ που ακολούθησαν, από πλευράς συλλόγου ανέβηκαν στη σκηνή και μίλησαν στα παιδιά και στους γονείς ο προπονητής της πρώτης ομάδας Σεμπάσταν Λέτο, ο τεχνικός διευθυντής Αλμπέρτο Μποτία, οι ποδοσφαιριστές Χόρχε Πόμπο και Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης, ο γενικός διευθυντής της ΠΑΕ Δήμος Κουκιάς, ο προπονητής της Κ19 Νίκος Κούστας και ο Διοικητικός Υπεύθυνος της Ακαδημίας Θάνος Θάνος. Καλεσμένοι ήταν η Σύμβουλος Σταδιοδρομίας & Επαγγελματικού Προσανατολισμού Κατερίνα Ζέρβα και ο Πρόεδρος Ομίλου EverExcel & Κυβερνήτης του St. Catherine's British School Νικόλας Παπαπολίτης.

Η έκπληξη της Κηφισιάς για τα παιδιά ήταν η παρουσία των ποδοσφαιριστών-διαφήμιση του κλαμπ και νυν παικτών του Παναθηναϊκού, Ανδρέα Τεττέη και Παύλου Παντελίδη, οι οποίοι αποτέλεσαν πόλο έλξης για τα παιδιά και έβγαλαν φωτογραφίες μαζί τους, ενώ ανέβηκαν στη σκηνή και μίλησαν για το πώς έφτασαν σε κορυφαίο επίπεδο.

Η ανακοίνωση της Κηφισιάς για την εκδήλωση

«Την αυλαία στην αγωνιστική περίοδο με μια φαντασμαγορική εκδήλωση στο Αμφιθέατρο του St. Catherine's British School έριξε η Ακαδημία της ΠΑΕ Κηφισιά, το απόγευμα της Δευτέρας 6 Ιουλίου.

Προεξάρχοντος του προέδρου της ΠΑΕ Κηφισιά, κ. Χρήστου Πρίτσα, η εκδήλωση ήταν αφιερωμένη στους νεαρούς αθλητές των τμημάτων υποδομής και τους γονείς τους, οι οποίοι άλλωστε είναι διαρκείς συνοδοιπόροι στην προσπάθεια των παιδιών.

Το "παρών" στην εορταστική εκδήλωση έδωσε σύσσωμο το αγωνιστικό τμήμα της ομάδας, όπως επίσης η διοίκηση του συλλόγου.

Πρώτος πήρε τον λόγο ο κ. Χρήστος Πρίτσας, ο οποίος στάθηκε στη φιλοσοφία και το όραμα για τη λειτουργία της Ακαδημίας, με στόχο αυτή να εξελιχθεί στην πιο άρτια οργανωμένη Ακαδημία της χώρας. Τα τελευταία χρόνια άλλωστε, η Ακαδημία της Κηφισιάς έχει εξαιρετικά αποτελέσματα, όπως άλλωστε αποτυπώνεται ανάγλυφα από το γεγονός πως έξι αθλητές των τμημάτων υποδομής της Κηφισιάς υπέγραψαν επαγγελματικά συμβόλαια. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ Κηφισιά στάθηκε επίσης στο γεγονός πως στη διάρκεια της περσινής σεζόν συνολικά επτά (7) ποδοσφαιριστές γεννημένοι στη δεκαετία του 2000 έκαναν ντεμπούτο στη μεγάλη κατηγορία με τη φανέλα της Κηφισιάς, με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τον Παύλο Παντελίδη.

Στα πάνελ που ακολούθησαν, μίλησαν ο Αλμπέρτο Μποτία, ο Σεμπάστιαν Λέτο, ο Χόρχε Πόμπο, ο Κωνσταντίνος Ρουκουνάκης, ο Νίκος Κούστας (Προπονητής της Κ19), ο κ. Θάνος Θάνος (Διοικητικός Υπεύθυνος της Ακαδημίας), ο κ. Δήμος Κουκιάς (Γενικός Διευθυντής της ΠΑΕ Κηφισιά) από την πλευρά του συλλόγου, ενώ εξαιρετικά ενδιαφέρουσες ήταν επίσης οι ομιλίες της Κατερίνας Ζέρβα (Κοινωνιολόγος | Εκπαιδευτικός Κοινωνικών Επιστημών / Σύμβουλος Σταδιοδρομίας & Επαγγελματικού Προσανατολισμού) και του Νικόλα Παπαπολίτη (Πρόεδρος Ομίλου EverExcel & Κυβερνήτης του St. Catherine's British School).

Η... έκπληξη στους αθλητές της Ακαδημίας και τους γονείς τους(περισσότερα από 400 παιδιά με τους γονείς τους έδωσαν το "παρών") δεν ήταν άλλη από την παρουσία του Ανδρέα Τεττέη και του Παύλου Παντελίδη, οι οποίοι ξεχώρισαν με τη φανέλα της Κηφισιάς τα προηγούμενα χρόνια, φτάνοντας ως τον Παναθηναϊκό και την Εθνική Ελλάδος. Οι δύο διεθνείς ποδοσφαιριστές εξήγησαν τη σημασία της προσπάθειας, της σκληρής δουλειάς, της αφοσίωσης και στάθηκαν στην αξία του σεβασμού στον συμπαίκτη, τον προπονητή και τον αντίπαλο.

Άπαντες ανανέωσαν το ραντεβού για τη νέα αγωνιστική περίοδο της Ακαδημίας, η οποία αναμένεται να παρουσιαστεί ακόμη καλύτερη σε επίπεδο υποδομών και λειτουργίας με στόχο την περαιτέρω εξέλιξη των νεαρών αθλητών, τόσο εντός όσο κι εκτός των αγωνιστικών χώρων».

Η ομιλία του Χρήστου Πρίτσα

«Θα ήθελα πρώτα απ' όλα να σας ευχαριστήσω θερμά όλους που βρίσκεστε απόψε εδώ κοντά μας — τους γονείς των παιδιών των ακαδημιών μας, τα στελέχη και τους ανθρώπους της ομάδας, τους ποδοσφαιριστές μας, αλλά και όλους τους φίλους της Κηφισιάς που μας τιμούν με την παρουσία τους. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ οφείλουμε στο σχολείο Saint Catherine's, το οποίο μας παραχώρησε αυτή την καταπληκτική αίθουσα για την εκδήλωσή μας. Η επιλογή δεν ήταν τυχαία: το σχολείο βρίσκεται πολύ κοντά στις εγκαταστάσεις των ακαδημιών μας, και η φιλοξενία του αποτελεί για εμάς την αρχή, ελπίζουμε, μιας όμορφης σχέσης με έναν εκπαιδευτικό οργανισμό που ηγείται στον εκπαιδευτικό χώρο και έχει τις ίδιες αξίες με εμάς: παιδεία, σεβασμό και φροντίδα για τα παιδιά.

Το βίντεο που είδαμε πριν από λίγο προσπαθεί, μέσα σε επτά μόλις λεπτά, να αποτυπώσει την τεράστια προσπάθεια που έχουμε καταβάλει τα τελευταία 7-8 χρόνια. Μια διαδρομή γεμάτη μεγάλες υπερβάσεις από τη μεριά μας — υπερβάσεις που, να το πω ειλικρινά, ήταν πολύ μεγαλύτερες τόσο από τις οικονομικές μας δυνατότητες όσο και από τον χρόνο που είχαμε στη διάθεσή μας να αφιερώσουμε όλα αυτά τα χρόνια. Κι όμως, τις κάναμε. Γιατί πιστέψαμε σε αυτό που χτίζουμε και δεν σταματήσαμε ποτέ να προσπαθούμε — ακόμα και σε εποχές που οι δυσκολίες ήταν πολύ μεγάλες και τα εμπόδια έμοιαζαν ανυπέρβλητα.

Η ιστορία μας ξεκινάει το 1932, όταν το Ζηρίνειο ήταν ακόμα μια αλάνα όπου η ομάδα έδινε τα παιχνίδια της. Το 1938 ξεκίνησε η επίσημη συμμετοχή στα πρωταθλήματα με την ονομασία ΑΟ Κηφισιάς, ενώ το 2012, μετά τη συγχώνευση με τον Ελπιδοφόρο, πήρε τη σημερινή της μορφή ως ΑΕ Κηφισιά. Όλα αυτά τα χρόνια ο σύλλογος αγωνιζόταν στα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα, φτάνοντας μέχρι τη Γ' Εθνική, με διαρκή στόχο την άνοδο στη Β' επαγγελματική κατηγορία της χώρας. Από εδώ πέρασαν άνθρωποι που έδωσαν την ψυχή τους γι' αυτά τα χρώματα — να αναφέρω ενδεικτικά τον Νίκο Λιανουδάκη, τον Γιώργο Μπαρδή, τον Κώστα Πίσα, τον Θανάση Ντελεφιλιπίδη και τον Νίκο Καρβελέα.

Ο ιστορικός όμως πρόεδρος, πριν από την ανάληψη της ομάδας από εμένα, ήταν επί 20 συναπτά έτη ο Βασίλης Γαντζούλας, ένας άνθρωπος που έδωσε την ψυχή του και άφησε τεράστιο αποτύπωμα, κάνοντας την Κηφισιά να συζητιέται παντού θετικά — για τη διαδρομή της, για τις αξίες που πρέσβευε, αλλά και για τα πρωταθλήματα και τα κύπελλα που κατέκτησε σε όλα τα ερασιτεχνικά πρωταθλήματα στα οποία συμμετείχε.Το 2018, μια παρέα από εμάς που είχαμε τα παιδιά μας στην ακαδημία, μαζί με Κηφισιώτες που στάθηκαν κοντά στην ομάδα όλα τα χρόνια, αναλάβαμε τον σύλλογο, όταν αγωνιζόταν ακόμα στο Α' τοπικό πρωτάθλημα. Από τότε ξεκίνησε μια ξέφρενη πορεία: συνεχή πρωταθλήματα και άνοδοι, ρεκόρ που καταρρίπτονταν το ένα μετά το άλλο, και το 2021 η άνοδος για πρώτη φορά στην ιστορία μας στη Β' Εθνική — ένα όνειρο δεκαετιών που έγινε πραγματικότητα. Και δεν σταματήσαμε εκεί: το 2023 πετύχαμε το ακόμα πιο σημαντικό επίτευγμα, την άνοδο στην Α' Εθνική κατηγορία της χώρας μας.

Η δυσκολότερη περίοδος όμως ήρθε με τον υποβιβασμό. Κι εκεί που όλοι περίμεναν ότι η Κηφισιά θα ήταν απλώς μια φωτοβολίδα, εμείς σφίξαμε τα δόντια, καταβάλαμε ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια και την επόμενη κιόλας χρονιά ήμασταν ξανά πρωταθλητές, ανεβαίνοντας για δεύτερη φορά στην Α' Εθνική — όπου φέτος κάναμε μια εξαιρετική πορεία, παραμένοντας στην κατηγορία με πανηγυρικό τρόπο και πραγματοποιώντας παράλληλα σπουδαίες αναδείξεις ποδοσφαιριστών. Όλα αυτά τα χρόνια, δίπλα μου εκτός γηπέδου, βρίσκονταν οι Πιταράς, Κοντούλας, Τσίπας, Κατσαρός, Αρμενιάκος, Ρέπας, Κασναφέρης και Σπίνος — τους ευχαριστώ από καρδιάς.

Το ποδόσφαιρο είναι ένα μαγικό άθλημα — ο βασιλιάς των σπορ. Τα συναισθήματα που βγάζει κάθε φορά είναι πάρα πολύ έντονα και εναλλάσσονται με απίστευτη ταχύτητα. Είναι ένα άθλημα που χαρίζει πολλές χαρές, ένα άθλημα που σε μαθαίνει να διαχειρίζεσαι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τόσο την επιτυχία όσο και την αποτυχία, και ένα άθλημα από το οποίο δεν σταματάς ποτέ να μαθαίνεις. Είναι, βέβαια, παρεξηγημένο από κάποιους ανθρώπους — πιθανόν επειδή υπάρχουν οπαδοί που δεν συμπεριφέρονται με κόσμιο τρόπο. Στην ουσία του όμως, το ποδόσφαιρο μόνο θετικά έχει να προσφέρει, τόσο στην κοινωνία όσο και στα νέα παιδιά που ασχολούνται με αυτό.

Αγαπητοί γονείς, φτάνω τώρα στις ακαδημίες μας. Και θέλω να ξεκινήσω με μια προσωπική εξομολόγηση: η βασική μου ιδιότητα ήταν πάντα η ιδιότητα του γονέα — και μετά του προέδρου. Με αυτή τη σειρά λειτουργούσα πάντα. Γνωρίζω πολύ καλά τις αγωνίες των γονιών· τις δυσκολίες να είναι κοντά στα παιδιά τους, να τρέχουν από γήπεδο σε γήπεδο ανεξαρτήτως καιρικών συνθηκών και δικών τους υποχρεώσεων.

Γνωρίζω τα οικονομικά κόστη που απαιτούνται όλα αυτά τα χρόνια, και τόσες ακόμα δυσκολίες στην καθημερινότητα των παιδιών ως αθλητών. Θυμάμαι τον εαυτό μου να ψάχνει το καλύτερο σημείο για να βλέπω τα παιχνίδια και τις προπονήσεις του γιου μου — δεν έχανα ούτε φάση του από τα μάτια μου. Έχω κάνει όμως και πάρα πολλά λάθη ως γονέας, που μόνο μετά από χρόνια τα κατάλαβα.

Εμείς οι γονείς, πολλές φορές, χρειαζόμαστε περισσότερη εκπαίδευση κι από τα ίδια μας τα παιδιά, για τη σωστή διαχείριση των καθημερινών ποδοσφαιρικών τους υποχρεώσεων. Στην πραγματικότητα, ο ρόλος μας πρέπει να είναι απλά υποστηρικτικός: δίπλα στο παιδί μας, είτε παίζει καλά είτε όχι, είτε είναι βασικός είτε στον πάγκο, είτε κερδίζει είτε χάνει. Να του δείχνουμε συνέχεια την εμπιστοσύνη μας. Να μην κάνουμε οικογενειακό συμβούλιο μετά από κάθε άτυχη στιγμή του, αλλά να νιώθει το παιδί μας διαρκώς την ατελείωτη εμπιστοσύνη μας — και όχι την επίκρισή μας στις αποτυχίες του. Γιατί το ποδόσφαιρο είναι, πάνω απ' όλα, ένα παιχνίδι για το παιδί μας — και όχι ένα δικό μας project!

Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα με τον γιο μου, κάτι που έκανε σε όλες τις κατηγορίες που έπαιξε — ακόμα και όταν αγωνιζόταν στην Α' Εθνική. Όταν στη διάρκεια του παιχνιδιού δεχόταν ένα πολύ σκληρό χτύπημα, αντί να πάρει τον χρόνο του για να σηκωθεί και να ξαναπαίξει, σηκωνόταν αμέσως, σε κλάσματα δευτερολέπτου — ακόμα κι αν είχε αβάσταχτους πόνους — για να μην ανησυχήσω εγώ, που ήμουν απ' έξω, πως του έχει συμβεί κάτι κακό…

Το όνειρό μας είναι οι ακαδημίες της Κηφισιάς να λειτουργούν σαν ένα αθλητικό σχολείο. Να λειτουργούν με κανόνες και αξίες, και να δίνουν στα παιδιά πράγματα συμπληρωματικά από αυτά που παίρνουν καθημερινά από τα σχολεία τους. Θέλουμε οι ακαδημίες μας να λειτουργούν σαν μια ποδοσφαιρική οικογένεια που χτίζει χαρακτήρες, που εκπαιδεύει τα παιδιά, που τους δίνει αξίες που θα τα συνοδεύουν για όλη τους τη ζωή — και ταυτόχρονα, μέσα από αυτές, να χτίζουμε τους νέους φιλάθλους της ομάδας μας, τα παιδιά της πόλης μας.

Για να γίνει όμως αυτό πραγματικότητα, χρειάζεται συνεχής βελτίωση. Πρέπει οι ακαδημίες μας να αναπτύσσονται ασταμάτητα, να διορθώνουμε τα λάθη μας, να έχουμε υποδομές που διαρκώς αναβαθμίζονται, να γίνονται σωστές επιλογές προπονητών και να εξασφαλίζουμε γηπεδικές εγκαταστάσεις. Παράλληλα, θέλουμε στενή συνεργασία, εκτός από τους προπονητές μας, και με εξειδικευμένους επιστήμονες σε θέματα εκγύμνασης, διατροφής, ψυχολογίας, επαγγελματικού προσανατολισμού και πολλά ακόμα. Θέλουμε τα παιδιά μας να έρχονται καθημερινά σε ένα υγιές αθλητικό περιβάλλον με αξίες, ώστε να αποκομίζουν σωστές βάσεις και να θυμούνται αυτά τα χρόνια σε όλη τους τη ζωή — όπως ακριβώς κι εμείς θυμόμαστε με νοσταλγία τα δικά μας παιδικά χρόνια. Και το κυριότερο απ' όλα: η μεγάλη ανάγκη της ομάδας είναι να έχουμε την υποστήριξη όλων των γονιών δίπλα μας.

Σας χρειαζόμαστε κοντά μας, για να πετύχουμε ακόμα σπουδαιότερες επιτυχίες στο μέλλον και να είμαστε όλοι περήφανοι για την ομάδα της πόλης μας. Μια ομάδα που θα διαφέρει από όλες τις υπόλοιπες, γιατί θα αναδεικνύει συνέχεια τα θετικά του ποδοσφαίρου, θα αναδεικνύει το «ευ αγωνίζεσθαι» και θα προσπαθεί διαρκώς να βελτιώνεται και να γίνεται καλύτερη.Εμείς λοιπόν θα συνεχίσουμε να οραματιζόμαστε.

Θα συνεχίσουμε να κάνουμε νέες υπερβάσεις και θα προσπαθούμε πάντα να βρίσκουμε τη δύναμη να ξεπερνάμε κάθε δυσκολία και να προχωράμε μπροστά — ώστε κάθε χρόνο, όλοι μας, να είμαστε περήφανοι γι' αυτή την ομάδα. Μια ομάδα που θέλουμε να λειτουργεί ως πρότυπο και να αποτελεί παντού παράδειγμα προς μίμηση για τις άλλες ομάδες της χώρας μας. Θα δίνουμε πάντα βάρος στα θετικά που προσφέρει το ποδόσφαιρο και θα προσπαθούμε διαρκώς να γινόμαστε καλύτεροι. Σας ευχαριστώ πολύ».