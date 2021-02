H πρώτη νίκη της Ελλάδος στην ιστορία του ATP Cup είναι γεγονός.

Αυτή ήρθε έστω και με ... σπόντα κόντρα στην Ισπανία αλλά είναι ιστορική. Μετά από το 1-1 στη σειρά της 3ης ημέρας του Β' ομίλου ανάμεσα στην Ελλάδα και την Ισπανία οι δυο χώρες μονομάχησαν στο διπλό.

Η Ελλάδα κατέβηκε με τους Στέφανο Τσιτσιπά και Μάρκο Καλοβελώνη και η Ισπανία με τον Πάμπλο Καρένιο Μπούστα και τον Μαρσέλ Γκρανόλερς.

Ενώ το σκορ ήταν στο 1-0 στο 1ο σετ υπέρ της Ελλάδος ο Καρένιο Μπούστα δεν μπόρεσε να συνεχίσει λόγω ενοχλήσεων και έτσι η Ισπανία αποσύρθηκε με την ομάδα μας να παίρνει τη νίκη.

Θυμίζουμε η Ισπανία έχει προκριθεί στα ημιτελικά και θα παίξει το Σάββατο με την Ιταλία.

Η Ελλάδα είχε συμμετάσχει και στο 1ο ATP Cup το 2020 και είχε 3 ήττες σε ισάριθμα παιχνίδια από Γερμανία, Καναδά και Αυστραλία.

Τσιτσιπάς - Μπαουτίστα Αγκούτ 2-0: Σούπερ Στέφανος ισοφάρισε τους Ισπανούς (vids)

Περβολαράκης - Καρένιο Μπούστα 0-2: Στα ημιτελικά η Ισπανία (vid)

#TeamGreece takes the tie 2-1....and has to get the perfect @steftsitsipas | @ATPCup pic.twitter.com/l1a4hR4DqT

Rough ending for Spain as Pablo Carreno Busta retires from doubles

But it's a happy moment for Greece, who get their first #ATPCup win. pic.twitter.com/CzEHwhT7rO

— Tennis TV (@TennisTV) February 5, 2021