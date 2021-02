Όπως αναμενόταν ο Πάμπλο Καρένιο Μπούστα που είναι στο Νο16 του κόσμου είχε εύκολο έργο στον αγώνα του με το Νο462 τον Μιχάλη Περβολαράκη.

Οι δυο αθλητές αναμετρήθηκαν στον 1ο αγώνα της σειράς της Ελλάδος με την Ισπανία για την τελευταία ημέρα της φάσης των ομίλων του ATP Cup της Μελβούρνης και ο Ισπανός επικράτησε με 6-3, 6-4.

Η Ισπανία προκρίθηκε μ' αυτή τη νίκη στα ημιτελικά και θα παίξει το Σάββατο με την Ιταλία. Η Ελλάδα αποκλείστηκε και φέτος από τη φάση των ομίλων.

Στο 1ο σετ ο Καρένιο Μπούστα με μπρέικ θα φτάσει στο 2-0 και θα εκμεταλλευτεί το σερβίς του για το 3-0 σε 10'. O Ισπανός θα έχει διπλό μπρέικ πόιντ στο 4ο γκέιμ και θα φτάσει εύκολα σε 2ο μπρέικ και στο 4-0.

O Μιχάλης Περβολαράκης θα μειώσει σε 5-1 και θα έχει 2 μπρέικ πόιντ στο 7ο γκέιμ. Με την 2η ευκαιρία θα φτάσει σε μπρέικ για το 5-2. Τελικά ο Ισπανός θα επικρατήσει με 6-3 σε 33'.

Στο 2ο σετ ο Ισπανός θα ξεκινήσει με μπρέικ (1-0) και θα φτάσει στο 3-1. Ο Έλληνας θα μειώσει σε 4-3 και ο Καρένιο Μπούστα με το σερβίς του θα πάει στο 5-3. Ο Περβολαράκης επιμένει για να μειώσει σε 5-4 αλλά θα χάσει το σετ με 6-4.

Pablo the clincher @pablocarreno91 sends Spain through to a semi-final date with Italy, 6-3 6-4 over Michail Pervolarakis. #ATPCup pic.twitter.com/0MJUW4bezN

— Tennis TV (@TennisTV) February 5, 2021