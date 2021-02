Νέα νίκη για τον Στέφανο Τσιτσιπά στη Μελβούρνη.

Ο κορυφαίος Έλληνας τενίστας επικράτησε με 7-5, 7-5 του Ρομπέρτο Μπαουτίστα Αγκούτ και ισοφάρισε σε 1-1 τη σειρά ανάμεσα στην Ισπανία και την Ελλάδα στον Β' όμιλο του ATP Cup.

Μπορεί η Ελλάδα να αποκλείστηκε μετά από την ήττα του Περβολαράκη από τον Καρένιο Μπούστα αλλά ο Στέφανος Τσιτσιπάς έκανε το καθήκον του! Έτσι η σειρά θα κριθεί στο διπλό που ακολουθεί.

ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ το live του αγώνα.

Στο 1ο σετ ο Στέφανος Τσιτσιπάς αφού σβήσει 2 μπρέικ πόιντ στο 3ο γκέιμ θα προηγηθεί με 2-1.

Συνεχίζει με όπλο το σερβίς του για το 4-3 και θα φτάσει έως το 6-5. Στο 12ο γκέιμ ο Έλληνας τενίστας θα έχει σετ πόιντ και με μπρέικ θα κλείσει το σετ στο 7-5!

Ο Έλληνας τενίστας θα προηγηθεί με μπρέικ με 2-0 στο 2ο σετ και με το σερβίς του θα πάει στο 3-0.

Ο Τσιτσιπάς θα κρατήσει το +3 (4-1) και θα προηγηθεί με 5-2. Στο 8ο γκέιμ ο Μπαουτίστα θα σβήσει 3 ματς πόιντ και θα μειώσει σε 5-3.

Με μπρέικ ο Ισπανός θα μειώσει σε 5-4 και θα ισοφαρίσει σε 5-5 από 2-5.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς θα κρατήσει το σερβίς του για το 6-5 και με μπρέικ (4ο ματς πόιντ) επικρατεί με 7-5!

Stef gets the W @steftsitsipas with a very impressive 7-5 7-5 win to inflict Bautista Agut's first ever #ATPCup loss! pic.twitter.com/yYdaM3rBnM

— Tennis TV (@TennisTV) February 5, 2021