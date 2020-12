Οι 6 υποψήφιες για τον τίτλο της τενίστριας του 2020 (vids)

Τις έξι υποψηφιότητες για το βραβείο της τενίστριας της χρονιάς (2020) ανακοίνωσε η WTA.

Πρώτη και καλύτερη είναι η Σοφία Κένιν η οποία κατέκτησε το Australian Open, έφτασε στον τελικό στο Roland Garros και στον 4ο γύρο στο US Open και είχε σπουδαία ποσοστά στα Grand Slam στη χρονιά.

Η Αμερικανίδα κέρδισε 2 τίτλους και ολοκλήρωσε στο Νο4.

Η Ναόμι Οσάκα έπαιξε μόνο σε 19 παιχνίδια μέσα στο 2020 αλλά κατάφερε για 2η φορά στην καριέρα της να κατακτήσει το US Open . Τελείωσε στο Νο3. Η 19χρονη Ίγκα Σβιάτεκ είναι η 3η υποψήφια.

Η Πολωνέζα κατέκτησε χωρίς να απωλέσει σετ το Roland Garros και συνολικά μέσα στη χρονιά είχε 14-5 νίκες. Έφτασε στο Νο17.

Μια "παλιά" πρώην Νο1, η Βικτόρια Αζαρένκα, επέστρεψε για να καλά στο tour και έφτασε έως τον τελικό του US Open. Κατέκτησε 1 τίτλο (Cincinnati) και τελείωσε στο Νο13 δείχνοντας πως είναι και πάλι εδώ.

Η Σιμόνα Χάλεπ είναι η 5η υποψήφια. Κατέκτησε 3 τίτλους (ρεκόρ) σε Ντουμπάι, Πράγα και Ρώμη, είχε 17 σερί νίκες μέσα στο 2020, δεν τα πήγε τόσο καλά στα 2 Grand Slam που συμμετείχε αλλά τελείωσε στο Νο2.

Από την άλλη η Αρίνα Σαμπαλένκα κέρδισε και εκείνη 3 τίτλους και κατάφερε να επιστρέψει και να κλείσει τη χρονιά στο top-10. Είχε 29-10 νίκες αλλά στα Grand Slam είχε ως μεγαλύτερη επιτυχία τον 3ο γύρο στο Roland Garros.

Στις άλλες κατηγορίες, το βραβείο "WTA Most Improved Player" για την πλέον βελτιωμένη παίκτρια της χρονιάς διεκδικούν η Σβιάτεκ, η Τζαμπέρ, η Μπράντι, η Φέρο και η Ριμπάκινα (5 τελικούς), η Αζαρένκα και η Πιρόνκοβα είναι φαβορί και αουτσάιντερ για το «WTA Comeback Player of the Year» ενώ το βραβείο για τις νέες παίκτριες που ξεχώρισαν διεκδικεί η Ποντορόσκα, η Τρεβιζάν, η Λι και η Φερναντέζ.

