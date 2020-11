Για πρώτη φορά σε ATP Finals χρησιμοποιήθηκε το video preview.

Συνέβη στον αγώνα της φάσης των ομίλων ανάμεσα στον Νόβακ Τζόκοβιτς και στον Αλεξάντερ Ζβέρεφ που διεξήχθη την Παρασκευή (20.11) στην O2 Arena.

Στο 2ο σετ, το μπαλάκι θα αναπηδήσει σε μια φάση 2 φορές και ο διαιτητής θα δώσει τον πόντο στον Σέρβο. Ο Γερμανός θεώρησε πως δεν είχε αναπηδήσει 2 φορές και έτσι ο διαιτητής πήρε τη βοήθεια του... VAR.

Ήταν δύσκολη φάση αλλά ο διαιτητής είχε δίκαιο!

A bit of history at the #NittoATPFinals

The first-ever video review to be used in singles at the season-ending finale! pic.twitter.com/IdRiO77jcQ

— Tennis TV (@TennisTV) November 20, 2020