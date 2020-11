Στον 9ο ημιτελικό της καριέρας του στο ATP Finals προκρίθηκε ο Νόβακ Τζόκοβιτς .

Ο Σέρβος επικράτησε με 6-3, 7-6 (4) του Αλεξάντερ Ζβέρεφ στην 3η ημέρα του "Τόκιο 1970" στο ATP Finals 2020 και θα παίξει το Σάββατο (16:00, Cosmote Sport 6) με τον Ντομινίκ Τιμ στον ημιτελικό.

Στον άλλο ημιτελικό που θα ξεκινήσει στις 22:00 θα δούμε τον Ράφα Ναδάλ με τον Ντανίλ Μεντβέντεφ. Ο τελικός είναι προγραμματισμένος για την Κυριακή (20:00).

Έως σήμερα έχει σε 8 ημιτελικούς να επιδείξει 7 προκρίσεις σε τελικό. Αυτή ήταν η 4η νίκη σε 6 παιχνίδια κόντρα στον Ζβέρεφ και η 41η νίκη του Σέρβου μέσα στο 2020.

Ένα μπρέικ ήταν αρκετό

Στο 1ο σετ, ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα φτάσει με μπρέικ στο 2-0 και ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ με love service game θα μειώσει σε 3-1. Ο Γερμανός θα φτάσει σε διπλό μπρέικ πόιντ στο 7ο γκέιμ αλλά ο Σέρβος θα το σβήσει για να προηγηθεί με 5-2.

Ο Τζόκοβιτς θα κλείσει το σετ στο σερβίς του με 6-3.

Καθάρισε στο τάι μπρέικ

Ο Αλεξάντερ Ζβέρεφ θα φτάσει πρώτος σε μπρέικ πόιντ στο 2ο σετ στο 4ο γκέιμ αλλά ο Νόβακ Τζόκοβιτς θα το σβήσει και θα ισοφαρίσει σε 2-2.

Είναι η σειρά του Ζβέρεφ να σβήσει διπλό μπρέικ πόιντ στο 5ο γκέιμ και να προηγηθεί με 3-2. Ο Σέρβος ισοφαρίζει σε 3-3 αλλά ο Γερμανός με άσο θα κλείσει το 7ο γκέιμ για το 4-3.

Ο Τζόκοβιτς ισοφαρίζει σε 5-5 και εν συνεχεία θα στείλει το σετ στο τάι μπρέικ (6-6).

Με μίνι μπρέικ θα φτάσει στο 2-0 ο Ζβέρεφ αλλά ο Τζόκοβιτς εύκολα θα ισοφαρίσει σε 2-2. Απο το 2-3 ο Τζόκοβιτς θα προσπεράσει με 5-3 και θα επικρατήσει με 7-6 (4).

Ο Τζόκοβιτς έχει 18 winners και 13 αβίαστα και ο Ζβέρεφ 38-19. Οι άσοι ήταν 12-3 για τον Γερμανό και τα μπρέικ πόιντ 1/4 (Τζόκοβιτς) και 0/3. Το παιχνίδι είχε διάρκεια 1.36'.

The hunt for 6 is ON @DjokerNole defeats Zverev 6-3 7-6 to complete the semi-final line-up at the 2020 #NittoATPFinals! pic.twitter.com/zQqK2PSW36 — Tennis TV (@TennisTV) November 20, 2020

Here for the weekend The moment @DjokerNole reached the #NittoATPFinals semi-finals for the ninth time! pic.twitter.com/znAaZsek4v — Tennis TV (@TennisTV) November 20, 2020