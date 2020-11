ATP Finals: Ο Ράφα Ναδάλ απαντά σε κουίζ με θέμα την καριέρα του (vid)

Σε μια δοκιμασία υπέβαλαν οι διοργανωτές του ATP Finals τον Ράφα Ναδάλ .

Ο Ισπανός που είναι στο Λονδίνο και κυνηγάει τον πρώτο τίτλο του στο ATP Finals κλήθηκε να θυμηθεί όλη την καριέρα του και σε ελάχιστο χρόνο να απαντήσει σε διάφορες ερωτήσεις που φαίνονταν εύκολες.

Θυμήθηκε πόσα χρόνια είναι στο Tour, πότε και που έπαιξε με τον Φέντερερ πρώτη φορά, ξέχασε πότε έπαιξε τον πρώτο τελικό καριέρας, ξέχασε πόσους τίτλους έχει κερδίσει και πολλά άλλα που αξίζει να δείτε.

We made @RafaelNadal do a quiz about his career...

He did pretty well #NittoATPFinals pic.twitter.com/GKVcYu2YVr

— ATP Tour (@atptour) November 17, 2020