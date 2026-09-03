Φενέρμπαχτσε: Οι επετειακές φανέλες για τα 120 χρόνια από την ίδρυση της
Τα αποκαλυπτήρια για τις εμφανίσεις των 120 ετών από την ίδρυση του συλλόγου έκανε η Φενέρμπαχτσε, που θα λανσαριστούν τη νέα σεζόν στις εγχώριες διοργανώσεις της ομάδας, αλλά και στην Euroleague.
Η τουρκική ομάδα έδωσε στη δημοσιότητα τις νέες επετειακές εμφανίσεις της, με την πρώτη στα κλασικά της χρώματα, το κίτρινο και το μπλε, ενώ η εκτός έδρας είναι μπλε με χρυσές λεπτομέρειες.
Η Φενέρμπαχτσε βρίσκεται στην Κρήτη και θα συμμετέχει στο 6ο Crete International Basketball Tournament (4-6 Σεπτεμβρίου), μαζί με Ολυμπιακό, Αρμάνι Μιλάνο και Ερυθρό Αστέρα, αντιμετωπίζοντας τους Πειραιώτες το βράδυ της Παρασκευής (4/9, 21:00).
Οι επετειακές εμφανίσεις της Φενέρμπαχτσε:
İşte @adidasHoops ve @fenerium iş birliği ile 120. yıla özel hazırlanan 2026-27 sezonu formalarımız! 💛💙#BuFormaFenerbahçedenYapıldı pic.twitter.com/CfHQeayopH— Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol (@FBBasketbol) September 3, 2026
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