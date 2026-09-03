Τις επετειακές εμφανίσεις των 120 χρόνων από την ίδρυση του συλλόγου αποκάλυψε η Φενέρμπαχτσε.

Τα αποκαλυπτήρια για τις εμφανίσεις των 120 ετών από την ίδρυση του συλλόγου έκανε η Φενέρμπαχτσε, που θα λανσαριστούν τη νέα σεζόν στις εγχώριες διοργανώσεις της ομάδας, αλλά και στην Euroleague.

Η τουρκική ομάδα έδωσε στη δημοσιότητα τις νέες επετειακές εμφανίσεις της, με την πρώτη στα κλασικά της χρώματα, το κίτρινο και το μπλε, ενώ η εκτός έδρας είναι μπλε με χρυσές λεπτομέρειες.

Η Φενέρμπαχτσε βρίσκεται στην Κρήτη και θα συμμετέχει στο 6ο Crete International Basketball Tournament (4-6 Σεπτεμβρίου), μαζί με Ολυμπιακό, Αρμάνι Μιλάνο και Ερυθρό Αστέρα, αντιμετωπίζοντας τους Πειραιώτες το βράδυ της Παρασκευής (4/9, 21:00).

Οι επετειακές εμφανίσεις της Φενέρμπαχτσε: