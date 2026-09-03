Παναθηναϊκός - Νίκη Βόλου: Το δοκάρι στο σουτ του Έππα
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Στο 66' η Νίκη Βόλου πήγε να ισοφαρίσει τον Παναθηναϊκό με σουτ του Έππα.
Ο Παναθηναϊκός πήρε το προβάδισμα στο δεύτερο μέρος με κεφαλιά του Ταμπόρδα, ωστόσο λίγο αργότερα στο 66' η Νίκη Βόλου άγγιξε την ισοφάριση.
Ο Έππας με δυνατό σουτ είδε την μπάλα να σταματάει στο δοκάρι του Πένια αφού είχε βρει κάπου καταλήγοντας κόρνερ.
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