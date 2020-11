Δεν το κατάφερε ο Ρότζερ Φέντερερ στα χρόνια της απόλυτης κυριαρχίας (2003-2010) αλλά το πέτυχε ο Νόβακ Τζόκοβιτς .

Ο Σέρβος τενίστας τελειώνει και επίσημα στο Νο1 του κόσμου για το 2020 αφού ο Ράφα Ναδάλ δεν δήλωσε συμμετοχή στο Sofia Open και έτσι δεν υπάρχει ο "αστερίσκος" που είχε από το Vienna Open.

Αυτή είναι η 6η χρονιά που τα καταφέρνει και πιάνει έτσι στην κορυφή τον Πιτ Σάμπρας ο οποίος στην δεκαετία του '90 είχε 6 συνεχόνενες χρονιές στο Νο1.

Το επόμενο που ψάχνει ο Νόβακ Τζόκοβιτς είναι να μείνει στο Νο1 έως τον Μάρτιο του 2021 και να ξεπεράσει τις 310 εβδομάδες του Ρότζερ Φέντερερ στο Νο1.

Τον Σεπτέμβριο του 2020 άφησε στην 3η θέση τον Πιτ Σάμπρας (286 εβδομάδες) και μοιάζει εφικτό να ξεπεράσει και τον Ρότζερ Φέντερερ.

O Νόβακ Τζόκοβιτς ισοφαρίζει το ρεκόρ του Ράφα Ναδάλ ο οποίος το 2019 στα 33 του χρόνια έγινε ο γηραιότερος Year End No1.

Οι χρονιές του Νόβακ Τζόκοβιτς στο Νο1 (6):

2011

2012

2014

2015

2018

2020

Οι χρονιές του Πιτ Σάμπρας στο Νο1 (6):

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Παίκτες με περισσότερα Year-End No1 (Top-5)

1. Νόβακ Τζόκοβιτς 6

2. Πιτ Σάμπρας 6

3. Ρότζερ Φέντερερ 5

4. Ράφα Ναδάλ 5

5. Τζίμι Κόνορς 5

Εβδομάδες στο Νο1:

1. Ρότζερ Φέντερερ 310

2. Νόβακ Τζόκοβιτς 293

3. Πιτ Σάμπρας 286

Will 2021 be the year @DjokerNole breaks this record? pic.twitter.com/KdZSeGNGWv

Pete Sampras:

Novak Djokovic: @DjokerNole is ATP Year-End No.1 for a SIXTH time - matching the record set by his idol Sampras! pic.twitter.com/JwIZ2s2Dnb

— Tennis TV (@TennisTV) November 6, 2020